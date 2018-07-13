Рынок нефти 13 июля

Цены на нефть не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов пятницы. Накануне Brent частично восстановила свои позиции, прибавив около 1.4% ($74.5), WTI снизилась на 0.1% ($70.4). Инвесторы продолжают оценивать будущие перспективы спроса и предложения на рынке с учетом принятых решений ОПЕК+ и рисков сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана. Отчеты ОПЕК и МЭА, опубликованные на текущей неделе, не дали однозначных сигналов участникам рынка. Картель в своем докладе указал на отсутствие рисков возникновения дефицита предложения на горизонте 2018-2019гг., в то время как в докладе МЭА отмечается, что снижение экспорта из Венесуэлы и Ирана, а также любые другие перебои с поставками делают рынок уязвимым. Еще одним фактором неопределенности для рынка выступает тема торговых войн. Опасения замедления мировой экономики и снижения спроса на сырьевые активы привело к снижению сырьевого индекса Bloomberg до 1.5 летних минимумов, при этом стоимость меди, которую относят к опережающим индикаторам экономического роста, снизилась к минимальным отметкам за последние 2 года. Ближайшим драйвером для нефтяного рынка может стать новостной фон, который сложится в результате встречи лидеров США и РФ. По предварительным данным повестка встречи включает в себя обсуждение ситуации на рынке энергоносителей. Сегодня в фокусе нефтяного рынка статистика от Baker Hughes о числе буровых установок в США (20.00 мск). Brent краткосрочно $73-75/bbl.