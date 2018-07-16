Рынок нефти 16 июля

Нефтяные контракты демонстрируют сдержанную негативную динамику в ходе торгов понедельника. Давление на цены оказывает новостной фон, связанный с сигналами об увеличении объемов предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, а также обсуждаемой возможностью США использовать стратегические запасы нефти. По данным агентства Bloomberg саудовская сторона предложила ряду азиатских потребителей дополнительные объемы нефти для поставки в августе. Рынок оценивает повышение экспортной активности со стороны Саудовской Аравии как шаг, направленный на снижение повышенного ценового фона и попытки увеличить долю на рынке. Отдельного внимания заслуживает сообщение от Wall Street Journal. Издание сообщает, что официальные лица США рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен. Сегодня драйвером для нефтяного рынка может стать новостной фон, который сложится в результате встречи лидеров США и РФ. По предварительным данным повестка встречи политиков включает в себя, в том числе, обсуждение ситуации на рынке энергоносителей. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $74-76/bbl.