Рынок нефти 17 июля

Нефтяные цены продолжают снижаться. Основным фактором, приводящим к распродаже на рынке, выступает рост опасений нарушения баланса на рынке. После того, как в конце июня страны ОПЕК+ приняли решение повысить объемы добычи нефти, участники рынка весьма чутко реагируют на любые новости, связанные с изменением объемов предложения нефти на рынке. Активные шаги со стороны Саудовской Аравии по восстановлению добычи, возвращение на рынок ливийской нефти, сигналы со стороны США о готовности продать часть стратегических запасов – все это приводит к тому, что опасения рынка смещаются от риска дефицита к риску профицита. Возросшая неопределенность на рынке и коррекция цен, наблюдаемая в последние дни, привели к росту такого индикатора, как вмененная волатильность нефтяных контрактов. Напомним, что вмененная волатильность растет, когда рынок настроен на снижение базового актива. Полагаем, что изменившаяся конъюнктура рынка сместит стоимость контрактов Brent в среднесрочном периоде на отметки $70-75/bbl. Сегодня в фокусе рынка данные от Американского института нефти об изменении запасов нефти и нефтепродуктов (23.30 мск).