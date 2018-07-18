Рынок нефти 18 июля

Цены на нефть остаются под давлением на фоне корректировки рыночных ожиданий в отношении сохранения баланса спроса и предложения на рынке. Сигналы об активном наращивании объемов добычи со стороны Саудовской Аравии и России смещают ожидания в сторону возможного профицита на рынке. Дополнительным негативом для цен сегодня выступают отраслевые данные от Американского института нефти (API), который отчитался об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам недели. По данным API коммерческие запасы нефти выросли на 0.6 mb, рост запасов бензина составил 0.4 mb, дистиллятов —1.7 bm. Данные от Минэнерго США выйдут сегодня в 17.30 мск. В том случае, если официальная статистика подтвердит данные от API, давление на цены возрастет, а Brent направится по направлению к отметке $70/bbl.