Рынок нефти 20 июля

Цены на нефть перешли к росту после того как Саудовская Аравия сообщила о том, что не будет выводить на рынок дополнительные объемы предложения, превышающие потребности клиентов. Дополнительным позитивом для рынка стали заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, который выразил уверенность о том, что во втором полугодии будет наблюдаться снижение запасов нефти из-за устойчивого спроса и сезонных факторов. На фоне этого опасения участников рынка в отношении возможного избытка предложения сократились. Сегодня в фокусе рынка данные от Baker Hughes о числе буровых установок в США (20.00 мск). Brent краткосрочно $72.5-73.5/bbl.