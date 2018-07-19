Рынок нефти 19 июля

Нефть торгуется в минусе на фоне роста запасов и новых максимумов по добыче нефти в США. Накануне Минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым коммерческие запасы нефти выросли на 5.8 mbd. Производство возобновило рост и составило 11 mbd, что является очередным историческим максимумом. Дополнительным негативным сигналом для рынка может стать информация о том, что комитет ОПЕК+ по итогам проведенного совещания не дал рекомендаций о распределении квот по планируемым объемам увеличения добычи нефти. Не исключено, что эта новость повысит на рынке обеспокоенность в отношении того, что в перспективе до конца года ОПЕК+ будет в строгом соответствии придерживаться принятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В ближайшее время нефтяные цены продолжат испытывать на себе давление с учетом возросшей неопределенности по сохранению баланса на рынке. Краткосрочные ориентиры по Brent $71-73/bbl.