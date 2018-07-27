Рынок нефти 27 июля

Нефтяные цены относительно стабильны. Накануне контракты демонстрировали умеренную позитивную динамику на фоне сообщений о приостановке экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив. Напомним, что в среду два нефтяных танкера Саудовской национальной транспортной компании подверглись нападению йеменских повстанцев, после чего Королевство решило приостановить транспортировку нефти по данному каналу. Дополнительным позитивом для рынка стали данные о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Активный сезон потребления нефтепродуктов продлится до начала сентября, что будет оказывать определенную поддержку ценам. Сегодня в фокусе рынков статистика из США (15.30 мск), которая, как ожидается, подтвердит ускорение темпов роста экономики, что в целом позитивно для сырьевых активов. Однако последующий рост доллара будет ограничивать рост нефтяных цен. Позднее в 20.00 мск компания Baker Hughes опубликует отчет об изменении числа буровых установок. Brent краткосрочно $74-75/bbl.