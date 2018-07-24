Рынок нефти 24 июля
24.07.2018 13:03
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Давление на нефтяные цены сохраняется. Инвесторы продолжают переоценивать перспективы рынка с учетом рисков, формируемых торговыми войнами и ожидаемым расширением предложения со стороны членов сделки ОПЕК+. Участникам рынка все труднее сохранять хладнокровие в условиях раскручивающейся спирали торговых конфликтов, которые угрожают росту мировой экономики. Накануне Китай опубликовал пакет фискально-бюджетных мер, которые направлены на поддержание внутреннего спроса. Рынок расценил данную инициативу Пекина как вынужденную, и связал это с рисками исходящими от торговых конфликтов. Сегодня в фокусе рынка статистика от Американского института нефти (23.30 мск). Brent краткосрочно сохранит уровни $72-74/bbl.
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