Рынок нефти 25 июля
25.07.2018 12:41
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Стоимость нефти растет на ожиданиях сокращения запасов в США. Согласно данным Американского института нефти коммерческие запасы нефти в США по итогам недели снизились на 3.2 mb. Ранее опрошенные отраслевые аналитики также указали на сокращение запасов на 2.3 mb. Дополнительно поддержку нефтяным ценам оказывает геополитический фактор. Обмен угрозами между США и Ираном, состоявшийся накануне, напомнил рынкам о рисках сокращения предложения нефти в среднесрочной перспективе. Сегодня в фокусе рынка статистка от Минэнерго США (17.30 мск). Ориентиры по Brent $73-74.5/bbl.
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