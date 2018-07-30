Рынок нефти 30 июля

Нефтяные контракты незначительно прибавляют в цене в начале торгов недели. Новостной фон на рынке на текущий момент достаточно сдержанный. Перебои в поставках нефти Саудовской Аравией через Баб-эль-Мандебский пролив не оцениваются рынком как критические, хотя напряженность в данном районе сохраняется повышенной. Накануне ВВС Саудовской Аравии атаковали йеменский портовый город Ходейда в качестве ответа на действия повстанцев. В целом Ближний Восток продолжает поддерживать премию за геополитические риски в стоимости контрактов Brent. При этом стоит отметить, что риски понижательного давления на нефтяные цены не теряют своей актуальности. Торговые противоречия США и КНР, и как следствие возможное снижение спроса на энергоносители, а также расширение предложения нефти со стороны членов ОПЕК+ и США, выступают основными риск-факторами. Накануне Министр энергетики РФ А. Новак отметил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 mbd. Краткосрочными ориентирами по Brent сохраняются отметки $74-75/bbl.