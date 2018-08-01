Рынок нефти 1 августа

Цены на нефть снижаются после выхода данных от Американского института нефти (API), отразивших неожиданный рост запасов в США. Согласно отчету API коммерческие запасы нефти за отчетную неделю выросли на 5.6 mb, запасы бензина сократились на 0.8 mb, а дистиллятов выросли на 2.9 mb. Опрошенные ранее отраслевые аналитики указывали на сокращение запасов сырья на 3.2 mb. Еще одним фактором способным оказать давление на нефтяные цены в краткосрочной перспективе может выступить статистика об уровне добычи нефти ОПЕК по итогам июля. Напомним, что предварительные данные указали на рост производства до максимальных отметок с начала года. При этом стороны соглашения ОПЕК+ не исключают возможности повышения уровня производства после сентябрьской встречи. Сегодня в фокусе рынка отраслевые данные от Минэнерго США (17.30 мск). Краткосрочные ориентиры по Brent $73-75/bbl.