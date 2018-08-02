Рынок нефти на 2 августа

Нефтяные цены снижаются после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Минэнерго отчиталось о росте коммерческих запасов нефти по итогам недели на 3.8 mb, при этом запасы бензина снизились на 2.5 mb, а производство нефти впервые с января текущего года продемонстрировало сокращение на 100 kbd. Риски для рынка в целом остаются прежними – более активное расширение уровня добычи странами ОПЕК+ и возможное замедления спроса на фоне торговых противоречий США и КНР. В ближайшее время фактов способных вернуть оптимизм на рынок и стоимость Brent в район $75/bbl не просматривается. Краткосрочные ориентиры по Brent $71.5-73.5/bbl.