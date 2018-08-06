Рынок нефти 6 августа

Нефтяные цены сдержанно прибавляют в ходе торгов понедельника. Поддержку “черному золоту” оказывают сигналы о готовности Саудовской Аравией снизить при необходимости объемы добычи нефти в перспективе с целью избежать нарушения баланса на рынке. Кроме того, цены поддерживают данные от Baker Hughes, отразившие сокращение числа буровых установок в США. На текущей неделе в фокусе рынка будут ежемесячные отчеты от Минэнерго США и МЭА, которые, как ожидается, могут оказать умеренное негативное влияние на нефтяные цены. Brent краткосрочно $72-74/bbl.