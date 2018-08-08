Рынок нефти 8 августа

Нефтяные относительно стабильны в ожидании данных от Минэнерго США. Накануне поддержку нефтяным ценам оказала статистика от Американского института нефти, отразившая сокращение запасов сырья на 6 mb. При этом запасы бензина выросли на 3.1 mb, дистиллятов на 1.8 mb. Прогнозы отраслевых аналитиков указывали на снижение запасов нефти по итогам отчетной недели на 3.3 mb. Дополнительную поддержку ценам оказал ежемесячный отчет Минэнерго США. Ведомство незначительно, но скорректировало вниз прогнозы по добыче в США на текущий и следующий год (-0,1 mbd от предыдущих прогнозных оценок). Сегодня в фокусе рынка недельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Brent краткосрочно $74-75/bbl.