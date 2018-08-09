Рынок нефти 9 августа

Нефтяные цены снизились после того как накануне рынок негативно воспринял ответные меры со стороны Китая на вводимые американские пошлины. Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого спроса. Дополнительно против нефти сыграли данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые хотя и снизились, но заметно меньше ожиданий отраслевых аналитиков и данных Американского института нефти. Рынок будет внимательно следить за завтрашней публикацией ежемесячного отчета МЭА, риски остаются смещенными в сторону дальнейшего умеренного снижения цен на "черное золото".