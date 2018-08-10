Рынок нефти 10 августа

Цены на нефть сдержанно снижаются на фоне общего ухудшения настроений на глобальных площадках и росте опасений замедления мирового спроса не энергоносители. Продолжающиеся торговые конфликты и усиление геополитических противоречий повышают вероятность охлаждения темпов мирового экономического роста, что в итоге приводит к переоценке рынком будущего спроса. Дополнительно давление на сырьевые активы оказывает рост доллара США. Индекс американской валюты накануне достиг максимальных отметок за последний год. Сегодня МЭА опубликовал ежемесячный отчет. Агентство отмечает сокращение опасений, связанных с возможным снижением предложения. Исполнение сделки странами ОПЕК+ в июле составило 97%. Прогноз по мировому спросу на 2019г. повышен до 100.7 mbd (ранее 100.5 mbd), на текущий год прогноз изменен незначительно. В итоге опасения замедления спроса на нефть пока не находят отражения в отчете, что локально поддерживает стоимость контрактов. Также сегодня внимание привлечет отчет Baker Hughes (20.00 мск) об изменении числа буровых установок в США. Brent краткосрочно $71-72.5