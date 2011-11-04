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Оплата Задолженности по кредитной карте

04.11.2011 18:06 7 1 314 просмотров
Бороздя просторы интернета я долго не мог найти ответ на вот такой простой вопрос: если я делаю 2 платежа по кредитной карте в платежный период то как в этом случае будут распределяться эти платеж т.е. оба будут делиться на 2 части одна часть будет уходить в тело кредита а вторая в погашения процентов. Через обратную связь в банке я сделал очевидный вывод. Есть сентябрь -это расчетный период.Октябрь- платежный период.Для определенности платежный период до 25 числа,а во вторых кредитная карты без льготного периода. Получается на 1 число у меня задолженность допустим 5000 рублей 10% от нее 500 плюс проценты 50 рублей за сентябрь я сначала делаю платеж в октябре 500+% за сентябрь и таким образом тело кредита уменьшается на 500 рублей и получается что основная задолженность 4500 и поскольку я уже оплатил проценты при первом платеже то получается если я сделаю платеж 1000 рублей то вся она уйдет в тело кредита т.е.тело кредита будет составлять 3500 рублей,Если я планирую погасить всю задолженность по кредитной карте я просто вношу оставшую задолженность т.е. 3500 допустим 15.10 и таким образом я обнуляю всю задолженность по кредитно карте и соответственно на 1.11 у меня будет только задолженность по уплате процентов начисленных с 1.10 по 15.10 (предполагается что с 15 я не планирую пользоваться кредитом) и соответственно с 16.10 проценты начисляться не будут. Вот такая простая арифметика.

Комментарии 7

Першинг  (Першинг)
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Степан, извините, но задам глупый вопрос: а зачем Вам нужна эта информация?
А не легче всё закрыть в грейс и забыть о процентах? smile:)
Честно говоря, я не знаю ответа на Ваш вопрос. Знаю точно, что если в грейс не попадёшь, проценты будут 2 месяца. Денег жалко, поэтому я в грейс попадаю. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Я дал развернутый ответ на свой же вопрос как следует погашать задолженность
Mephistophilus  (Desperado17)
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Тамара Менешева во-первых речь шла о кредитной карте без льготного периода а во вторых часто бывает выгоднее расплатиться именно кредитной картой за товар например мин ставка по потребкредиту в Pos кредитованию от 25% до бесконечности в этом случае кредитная карта более актуальна а если еще в рамка например зарплатного или при условии открытия вклада то вне конкуренции!!!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Тамара Менешева в будущем планирую написать про кредитные карты с грейсом а именно как он работает на конкретном примере банков и как его восстановить поскольку у каждого банка они свои эти хитрости которые можно узнать только если задать вопрос банку через обратную связь.
Першинг  (Першинг)
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Спасибо! Вот я как раз и не поняла - Вы задаёте вопрос - а ответ сами и даёте! smile:)
Можете называть меня просто Тамара или Першинг! smile:)
А разве бывают карты без грейс-периода?
А зачем они, если навалом карт с грейс-периодом!
Извините за глупые вопросы.
Мне интересно.
Какая выгода от кредитной карты без грейс-периода?
Зачем их выпускают? Зачем люди их берут?
Вы работаете в банке? Извините. Интересно! smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Тамара Вот вам пример захотели вы оформить бытовую технику в кредит 3000 на 10 месяце допустим 25% итого вы переплатите (при том что платежи будут аннуитетные)3500+50*10=4000 и это будет хорошо если вам кредитный эксперт не впарит страховку, а теперь та же самая ситуация кредитная карта 18% (в рамках например зарплатного проекта, или вклада) переплата 2400 досрочно погасить гораздо удобнее и что самое главное платежи диференцированные со всеми вытекающими последствиями
Першинг  (Першинг)
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Спасибо!
Но я кредитов не беру!
Принципиально.
Только кредитка. В грейс!
Потому что очень хочу разбогатеть! Очень!
И разбогатею! smile:)
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