Оплата Задолженности по кредитной карте
04.11.2011 18:06
7
1 314 просмотров
Бороздя просторы интернета я долго не мог найти ответ на вот такой простой вопрос: если я делаю 2 платежа по кредитной карте в платежный период то как в этом случае будут распределяться эти платеж т.е. оба будут делиться на 2 части одна часть будет уходить в тело кредита а вторая в погашения процентов. Через обратную связь в банке я сделал очевидный вывод. Есть сентябрь -это расчетный период.Октябрь- платежный период.Для определенности платежный период до 25 числа,а во вторых кредитная карты без льготного периода. Получается на 1 число у меня задолженность допустим 5000 рублей 10% от нее 500 плюс проценты 50 рублей за сентябрь я сначала делаю платеж в октябре 500+% за сентябрь и таким образом тело кредита уменьшается на 500 рублей и получается что основная задолженность 4500 и поскольку я уже оплатил проценты при первом платеже то получается если я сделаю платеж 1000 рублей то вся она уйдет в тело кредита т.е.тело кредита будет составлять 3500 рублей,Если я планирую погасить всю задолженность по кредитной карте я просто вношу оставшую задолженность т.е. 3500 допустим 15.10 и таким образом я обнуляю всю задолженность по кредитно карте и соответственно на 1.11 у меня будет только задолженность по уплате процентов начисленных с 1.10 по 15.10 (предполагается что с 15 я не планирую пользоваться кредитом) и соответственно с 16.10 проценты начисляться не будут. Вот такая простая арифметика.
Комментарии 7
А не легче всё закрыть в грейс и забыть о процентах?
Честно говоря, я не знаю ответа на Ваш вопрос. Знаю точно, что если в грейс не попадёшь, проценты будут 2 месяца. Денег жалко, поэтому я в грейс попадаю.
Можете называть меня просто Тамара или Першинг!
А разве бывают карты без грейс-периода?
А зачем они, если навалом карт с грейс-периодом!
Извините за глупые вопросы.
Мне интересно.
Какая выгода от кредитной карты без грейс-периода?
Зачем их выпускают? Зачем люди их берут?
Вы работаете в банке? Извините. Интересно!
Но я кредитов не беру!
Принципиально.
Только кредитка. В грейс!
Потому что очень хочу разбогатеть! Очень!
И разбогатею!