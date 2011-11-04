Оплата Задолженности по кредитной карте

Бороздя просторы интернета я долго не мог найти ответ на вот такой простой вопрос: если я делаю 2 платежа по кредитной карте в платежный период то как в этом случае будут распределяться эти платеж т.е. оба будут делиться на 2 части одна часть будет уходить в тело кредита а вторая в погашения процентов. Через обратную связь в банке я сделал очевидный вывод. Есть сентябрь -это расчетный период.Октябрь- платежный период.Для определенности платежный период до 25 числа,а во вторых кредитная карты без льготного периода. Получается на 1 число у меня задолженность допустим 5000 рублей 10% от нее 500 плюс проценты 50 рублей за сентябрь я сначала делаю платеж в октябре 500+% за сентябрь и таким образом тело кредита уменьшается на 500 рублей и получается что основная задолженность 4500 и поскольку я уже оплатил проценты при первом платеже то получается если я сделаю платеж 1000 рублей то вся она уйдет в тело кредита т.е.тело кредита будет составлять 3500 рублей,Если я планирую погасить всю задолженность по кредитной карте я просто вношу оставшую задолженность т.е. 3500 допустим 15.10 и таким образом я обнуляю всю задолженность по кредитно карте и соответственно на 1.11 у меня будет только задолженность по уплате процентов начисленных с 1.10 по 15.10 (предполагается что с 15 я не планирую пользоваться кредитом) и соответственно с 16.10 проценты начисляться не будут. Вот такая простая арифметика.