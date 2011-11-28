Некогда пилу точить, нужно дерево пилить!

наверное трудно представить себе журналиста который не владеет слепым десяти пальцевым методом или программиста, который набирает все команды с помощью одного или двух пальцев,судорожно бегая глазами по клаве и ищя нужную букавку!!!!. В наш информационный век сложно представить что НУЖНО!!!!!!!!! уметь вслепую печатать. Конечно это дела каждого,вот только когда я вижу человека который не владеет таким методом на ум приходит только один анекдот
Мужик пилит дерево, к нему подходит другой и говорит:
— Мужик, давно пилишь?
— 3 дня.
— А может Тебе пилу заточить?
— Некогда мне, пилить нужно.
Комментарии 2
А вот я не умею...
Грустно.
Утешает лишь то, что я ещё много чего не умею...
А то, что умею я, многие не умеют.
Ну а программисты придумают что-нибудь такое, чтобы текст набирался усилием мысли!