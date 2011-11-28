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Некогда пилу точить, нужно дерево пилить!

28.11.2011 20:10 2 6 404 просмотра
наверное трудно представить себе журналиста который не владеет слепым десяти пальцевым методом или программиста, который набирает все команды с помощью одного или двух пальцев,судорожно бегая глазами по клаве и ищя нужную букавку!!!!. В наш информационный век сложно представить что НУЖНО!!!!!!!!! уметь вслепую печатать. Конечно это дела каждого,вот только когда я вижу человека который не владеет таким методом на ум приходит только один анекдот

Мужик пилит дерево, к нему подходит другой и говорит:
— Мужик, давно пилишь?
— 3 дня.
— А может Тебе пилу заточить?
— Некогда мне, пилить нужно.
smile:) smile:)

Комментарии 2

Першинг  (Першинг)
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Спорно. Хотя, наверное, Вы правы!
А вот я не умею...
Грустно.
Утешает лишь то, что я ещё много чего не умею...
А то, что умею я, многие не умеют.
Ну а программисты придумают что-нибудь такое, чтобы текст набирался усилием мысли!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Я всю сознательную жизнь работаю на компьютере. Лет 5 провел на "выпуске" в информационном агентстве. Всю жизнь печатаю двумя пальцами. Уважаю тех, кто умеет работать всеми ими сразу, но ущербным из-за этого себя не ощущаю. smile:)
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