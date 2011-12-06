Деньги за не активность

Есть у операторов сотовой связи вот такая "фишка" как брать деньги с не активных пользователей например у Utel это стоит 7 рублей в день и выглядят эти условия так
Начисление за сохранение подключения к сети передачи данных производится при единовременном выполнении следующих условий:
в течение 60 дней абонент не пользовался телематическими услугами;
в течение 60 дней абонент не вносил денежные средства на лицевой счет.
Списание за сохранение подключения к сети передачи данных осуществляется ежедневно в 0 ч. 00 мин. начиная с 61 дня выполнения обоих условий.
У МТС вот так:
В случае, если вы не пользуетесь услугами связи (в том числе бесплатными) и не производите никаких платежей в течение 150 дней (5 месяцев), вы переводитесь на базовые условия тарификации услуг связи, аналогичные условиям тарифного плана «Базовый09». При этом отключаются услуги "На полном доверии" или "Кредит", если они были подключены ранее, метод расчетов изменяется с кредитного на авансовый. Внимание! Базовые условия тарификации предусматривают ежемесячную плату за тариф, которая списывается до достижения на лицевом счете абонента нулевого баланса.
об этом можно прочитать например вот тут http://lenta.ru/news/2010/03/09/beeline/
Но оказывается этим грешат не только операторы сотовых сетей вот например выдержка из тарифов Банк 24
2.1.1. В рублях РФ:120 рублей, но не более остатка средств на счете Один раз в год в день последнего зачисления процентов на счет в текущем году/ Стоимость услуги списывается в безакцептном порядке, с любого счета Клиента (кроме вкладов). При недостатке денежных средств на счете, необходимых для уплаты комиссии, списание производится в пределах собственных средств на счете Клиента.
2.1.2. В долларах США и в евро 4 доллара США или 4 евро, но не более остатка средств на счете
А вот как это выглядит в Связном Банке
1.4.1.В случае отсутствия операций по счету (кроме начисления процентов на остаток денежных средств на счете) более двух лет. *
200 рублей за календарный год, но не более остатка денежных средств на счете
так что если у вас есть сим карта который вы не пользуйтесь или карта банка которой не планируйте пользоваться нужно и крайне необходимо её закрыть написав заявление на расторжение!
Комментарии 2
Немного подредактировал.
А если по теме, то как бы и где бы это не выглядело, если есть планы сжечь мосты, то их надо действительно сжечь. Кошелька и нервов ради.