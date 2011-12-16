Основной долг по кредитной карте

Если позвонить в call-центр или спросить через обратную связь что такое основной долг (от которого рассчитывается минимальный платеж и проценты) по кредитной карте , то ответ будет такой это сколько вы потратили и ссылка на правила или типовой договор. Так же не возможно на официальном сайте кредитного учреждения найти пример расчета основного долга.При этом какого либо уточнения со стороны банка можно и не услышать. Что же туда входит? А входит в это "зашифрованное" понятие следующие: оплата товаров/услуг с помощью карты или/и её реквизитов+снятие наличных+комиссия за снятие+оплата услуг через интернет банк и/или другие системы самообслуживания (если банк предоставляет оплату за счет кредитных средств)+комиссия за оплату через интернет банк и/или другие системы самообслуживания.При этом основной долг ограничен кредитным лимитом т.е. если кредитный лимит составляет 30000 то и основной долг будет максимум 30000 а все что сверх будет называться сверхлимитной задолженностью или техническим овердрафтом.Поясню на примере.

Оплата услуг с помощью карты 10000

снятие наличных 5000

комиссия за снятие 150

оплата через ИБ 2000

Комиссия за оплату через ИБ 30

Итого получаем 17180

Это и будет та сумма которую нужно будет заплатить для сохранения льготного периода и от нее же будет рассчитывать минимальный платеж по кредиту допустим 10% т.е. 1718+проценты