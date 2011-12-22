Спасибо banki.ru

И хочу коллектив сайта а так же всех читающих поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем творческих успехов,много новых и интересных статей и много новых и интересных читателей.
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P.S.Жаль что нет такого же информационного сайта про телематические услуги и сотовую связь!!!!!!!!!!
Комментарии 5
Скажи мне кто года 2-3 назад, что я каждый день с волнением и трепетом буду заходить в интернет и включаться в беседы на столь отвлечённые темы на столь, казалось бы, специфическом, тематическом ресурсе, я бы, наверное, рассмеялась и не поверила.
Я люблю вас, Банки.ру!
Мне интересны разговоры!
Мне приятны люди.
Меня восхищает эмоциональность и свобода, с которой можно обмениваться мнениями на самые разные темы.
Я счастлива, что нашла такое место, где можно и себя показать, и на людей посмотреть!
Оказывается, для полного счастья мне именно ЭТОГО и не хватало!
Спасибо создателям и сотрудникам!
Спасибо собеседникам!
Будьте!