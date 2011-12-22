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Спасибо banki.ru

22.12.2011 09:43 5 1 287 просмотров
Хочу выразить благодарность данному сайту и его создателям- большое огромное человеческое спасибо за такой интересный и познавательный информационный сайт. Много полезного и интересного почерпнул.
И хочу коллектив сайта а так же всех читающих поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем творческих успехов,много новых и интересных статей и много новых и интересных читателей.
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P.S.Жаль что нет такого же информационного сайта про телематические услуги и сотовую связь!!!!!!!!!!
smile:) smile:) smile:D smile:D

Комментарии 5

user135773  (user135773)
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какгбэ этот портал называется banki.ru, а bank.ru - это совсем другой сайт smile:D
Mephistophilus  (Desperado17)
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спс исправил (а смайлик чето не могу вставить)
Першинг  (Першинг)
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Не могу не присоединиться.
Скажи мне кто года 2-3 назад, что я каждый день с волнением и трепетом буду заходить в интернет и включаться в беседы на столь отвлечённые темы на столь, казалось бы, специфическом, тематическом ресурсе, я бы, наверное, рассмеялась и не поверила.
Я люблю вас, Банки.ру!
Мне интересны разговоры!
Мне приятны люди.
Меня восхищает эмоциональность и свобода, с которой можно обмениваться мнениями на самые разные темы.
Я счастлива, что нашла такое место, где можно и себя показать, и на людей посмотреть! smile:)
Оказывается, для полного счастья мне именно ЭТОГО и не хватало!
Спасибо создателям и сотрудникам!
Спасибо собеседникам!
Будьте!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Тамара полностью с вами согласен!Особенно мне нравиться что теперь на сайте есть возможность вести свой блог. Давно хотел начать где-то писать свои мысли и делиться с единомышленниками. И эта появишься возможность -этот мой первый опыт меня очень радует. Благодаря этому сайту стало не просто интересно узнавать про банковские услуги-это стало очень даже увлекательным занятием. Никогда бы не подумал,что банковские услуги это не только сухие цифры и факты, но еще и живое общение!!!!!!!
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