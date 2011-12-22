Спасибо banki.ru

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Хочу выразить благодарность данному сайту и его создателям- большое огромное человеческое спасибо за такой интересный и познавательный информационный сайт. Много полезного и интересного почерпнул.И хочу коллектив сайта а так же всех читающих поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем творческих успехов,много новых и интересных статей и много новых и интересных читателей.P.S.Жаль что нет такого же информационного сайта про телематические услуги и сотовую связь!!!!!!!!!!