И снова Здравствуйте или немного про межбанковские платежи!

И вот осталось 2 дня до нового года!Подарки куплены,продукты тоже.А что же осталось- осталось только сесть за праздничный стол 31.12 и не выходить на улицу до 9 января. Много сделано,многое еще будет сделано.Есть одна замечательная примета -КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.Но есть еще у другая примета - В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ.Наверное с того момента как у нас в январе существуют затяжные праздники ведутся споры нужны ли они, а может быть их стоит перенести на май.И есть и противники и сторонники.Но разговор то не об этом.И поскольку блок то банковский то и совет будет "банковский":Чтобы в новый год без долгов нужно до 30 декабря оплатить все долги поскольку межбанковские переводы не будут обрабатываться с 1 по 9 число.(все остальные платежи будут банками обрабатывать в режиме онлайн)Праздники Вот такая она польза от таких затяжных праздников И еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
P.S. Заплати налоги и спи спокойно
Комментарии 2
Ну то есть - сама не платила. Не с чего было.
Предстоит учиться. Потому что появилось с чего.
И страшно, и приятно - всё-таки это говорит о моём ЛИЧНОМ успехе!
Ну а долги - тоже успех. От 2-х избавилась. Конечно, было бы лучше, если бы их совсем не было. Да не было бы счастья, да несчастье помогло.
Благодаря кризису и проблемам с долгами я получила бесценное сокровище - изумительный круг общения здесь! Единомышленников и оппонентов. Друзей и врагов...
Ну и приятную необходимость платить налоги за успех!
А также знания, очень полезные в обыденной жизни.
У себя на работе я сейчас - авторитетнейший финансовый консультант!
И это несмотря на проблемы, которые вызывали у всех сочувствие и даже жалость.
Ну и ребёнок - 20-летняя девушка - относится ко мне с уважением.
С наступающим на нас Новым годом! Всем счастья!