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И снова Здравствуйте или немного про межбанковские платежи!

29.12.2011 15:41 2 1 689 просмотров
И вот осталось 2 дня до нового года!Подарки куплены,продукты тоже.А что же осталось- осталось только сесть за праздничный стол 31.12 и не выходить на улицу до 9 января. smile:D smile:D Много сделано,многое еще будет сделано.Есть одна замечательная примета -КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.Но есть еще у другая примета - В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ.Наверное с того момента как у нас в январе существуют затяжные праздники ведутся споры нужны ли они, а может быть их стоит перенести на май.И есть и противники и сторонники.Но разговор то не об этом.И поскольку блок то банковский то и совет будет "банковский":Чтобы в новый год без долгов нужно до 30 декабря оплатить все долги поскольку межбанковские переводы не будут обрабатываться с 1 по 9 число.(все остальные платежи будут банками обрабатывать в режиме онлайн)Праздники smile:) smile:) Вот такая она польза от таких затяжных праздников smile:D smile:D И еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
P.S. Заплати налоги и спи спокойно
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Комментарии 2

Першинг  (Першинг)
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Ах, Степан! А я налогов ни разу ещё не платила.
Ну то есть - сама не платила. Не с чего было.
Предстоит учиться. Потому что появилось с чего.
И страшно, и приятно - всё-таки это говорит о моём ЛИЧНОМ успехе! smile:)
Ну а долги - тоже успех. От 2-х избавилась. Конечно, было бы лучше, если бы их совсем не было. Да не было бы счастья, да несчастье помогло.
Благодаря кризису и проблемам с долгами я получила бесценное сокровище - изумительный круг общения здесь! Единомышленников и оппонентов. Друзей и врагов...
Ну и приятную необходимость платить налоги за успех!
А также знания, очень полезные в обыденной жизни.
У себя на работе я сейчас - авторитетнейший финансовый консультант!
И это несмотря на проблемы, которые вызывали у всех сочувствие и даже жалость.
Ну и ребёнок - 20-летняя девушка - относится ко мне с уважением.
С наступающим на нас Новым годом! Всем счастья!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Согласен Тамара. Знания приходит с опытом и при этом знание ни как не связаны с возрастом. Любой человек ДОЛЖЕН эволюционировать из состояния умного в состояние мудрого. Умный то отличается от Мудрого не тем что не делает ошибки,а тем что знает как эти ошибки не допустить. Или так Все что нас не убивает, то делает Нас сильнее. Желаю вам и вашей семье процветания и финансового благополучия. И конечно же много интересных статей и советов на этом сайте. Всегда с интересом слежу за вашими статьями и с удовольствием отвечаю на ваши "провокационные" вопросы, в которых всегда чувствуется желание не закидать оппонента вопросами, а понять а почему так а не и иначе,где главная мысль.
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