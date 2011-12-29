И снова Здравствуйте или немного про межбанковские платежи!

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И вот осталось 2 дня до нового года!Подарки куплены,продукты тоже.А что же осталось- осталось только сесть за праздничный стол 31.12 и не выходить на улицу до 9 января.Много сделано,многое еще будет сделано.Есть одна замечательная примета -КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.Но есть еще у другая примета - В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ.Наверное с того момента как у нас в январе существуют затяжные праздники ведутся споры нужны ли они, а может быть их стоит перенести на май.И есть и противники и сторонники.Но разговор то не об этом.И поскольку блок то банковский то и совет будет "банковский":Чтобы в новый год без долгов нужно до 30 декабря оплатить все долги поскольку межбанковские переводы не будут обрабатываться с 1 по 9 число.(все остальные платежи будут банками обрабатывать в режиме онлайн)ПраздникиВот такая она польза от таких затяжных праздниковИ еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!P.S. Заплати налоги и спи спокойно