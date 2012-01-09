Статья 16 Закона о Защите прав потребителей гласит1. Условия договора, "ущемляющие права" потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.(абзац введен Федеральным "законом" от 21.12.2004 N 171-ФЗ)А вот и следствия из нее-Совсем не давно ВАС признал не законным брать комиссию за открытие и ведение ссудного счета-Оформление обязательно страховки при выдачи кредита не законно (а ведь кредитные эксперты так любят говорить что страховка является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ)-Оформление доп.гарантии при покупки товара (обычное явление, особенно при покупки в кредит товара)-Продажа ОСАГО только с ДСАГО (этим грешит РосГосСтрах,навязывая и фактически не оставляя выбора автовладельцу)-Оформление пластиковой карты к счету в обязательном порядке для пенсионеров (счет и карта это разные услуги,не взаимосвязанные)P.S.продавцы любят навязывать доп.гарантию еще на одном не знание ЗоЗПП,а именно ст.Статья 18 ЗоЗПП п.5 которая гласит5. "Отсутствие" у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.А вот и следствии из него-если нет чека обязаны удовлетворить требование потребителя-ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ТОЖЕ ОБЯЗАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯВ этом случае "убеждают" приобрести доп.гарантия,аргументирую это тем что при отсутствие оригинального ГТ не удовлетворят требование ст.18 ЗоЗПП вот такой вот ликбез