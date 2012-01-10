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У меня зазвонил телефон Кто говорит?....

10.01.2012 10:37 3 1 457 просмотров
Написав пред идущий пост Ответ на публикацию "Купи слона! Страховка в подарок!" где я привел правовую сторону вопроса банковских комиссий и страховок в том числе. И сегодня натолкнулся на "дежавю". Все дело в том что звонят мне сегодня из банка и говорят что я них такой хороший положительный клиент у которого отличная кредитная история, и что они могут мне предоставить кредит на очень хороших условиях аж по 22% при этом никаких комиссий за выдачу и никаких страховок,поскольку они добровольные с их слов,но что самое главное только у них нет комиссии за досрочное погашение (и это не смотря на то что ГК РФ напрямую запрещает брать комиссию за досрочное погашение ст.809 и 810 ГК РФ)(например вот эта публикация: Штраф вне закона) На что я им резонно заявляю что все что они мне предлагают не является их "фишкой" вообще,а является нормой закона.Ну что тут еще можно добавить спасибо что позвонили,но у меня есть и получше предложения.
Как-то я писал в комментариях о том что БАНКИ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВОК И КОМИССИЙ -как некий PR ход.Но эта с позволения сказать фишка только не для посвященных.
P.S. Первым банком который предложил индивидуальный подход в кредите был конечно же Сбербанк

P.S.А вы говорите кризис!!!! smile:D

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
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Мне эту манну небесную обещают чуть ли не каждый квартал
Но вы почитайте горячую линию сбера. Так... для интереса.
Там есть целые серии сообщений типа "Сначала предлагаете мне получить карту и называете хорошим, а когда обращаешься отказываете без объяснения причин"
И ответ банка один "Простите но мы не комментируем кредитные решения"

Это называется "замануха". А наша с вами задача фильтровать этот "базар" или "лапшу" и искать то что выгодно и удобно в первую очередь нам.
Кстати кредитка сбера далеко не самое интересное предложение. Да и деньги с карт сбера воруют с завидной регулярностью. И защиты почти никакой.
А вот действительно хорошие продукты "не наваливаются" их поискать надо. Но когда найдешь понимаешь, что они действительно того стоят
Mephistophilus  (Desperado17)
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Это да вот например давно как то,когда я оформил свой первый кредит и благополучно оплатив. И соответственно забыв уже про него, мне позвонили и сказали что я у них там в почете и стали рассказывать про кредиты. Рассказывала долго и красиво. При этом не акцентирую внимания и не говоря в слух про ставку годовых. Тогда я напрямую спросил сколько я переплачу в год с 10000 рублей(чтобы мне считать было удобнее), тут же услышал ответ 2000 на что я сказал это порядка 40% и попрощался. Или был другой случай когда мне тоже предлагали кредит тоже на очень выгодных условиях, я быстро посчитал, и что то у меня цифры не сходились, оказалось что девушка-оператор почему-то "забыла" меня предупредить про такую вещь как страховка. Пришлось ей напомнить про эту не нужную вещь. Потом началось убеждение на сколько эта вещь мне нужна, на а потом не выдержав моей аргументации(я её довел до истерики)-пришлось уже перезванивать парню-оператору мне, но тот уже не предлагал мне эту "добровольную" страховку в принудительном порядке. В любом случае нужно и необходимо читать и считать. Благо есть интернет,этот сайт и обратная связь в банке (если конечно она адекватная), где можно выяснить все каверзные вопросы,причем попросив указать ГДЕ ЭТОТ МОМЕНТ НАПИСАН.
Mephistophilus  (Desperado17)
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кстати пост был посвящен то не кредитной карте или кредиту вообще, а тому что банки используют в своей рекламе "фишки" которые не являются их фишками а являются всего лишь их обязанностью в силу законы: т.е. нет платы за ведение ссудного счета (дак это ни у кого нету) или то что страховки добровольные (дак они у всех добровольные) или то что у них можно досрочно погасить кредит без штрафа (сейчас это у всех можно сделать,но не в силу их хотения.а в силу законы)
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