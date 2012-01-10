У меня зазвонил телефон Кто говорит?....

Написав пред идущий пост Ответ на публикацию "Купи слона! Страховка в подарок!" где я привел правовую сторону вопроса банковских комиссий и страховок в том числе. И сегодня натолкнулся на "дежавю". Все дело в том что звонят мне сегодня из банка и говорят что я них такой хороший положительный клиент у которого отличная кредитная история, и что они могут мне предоставить кредит на очень хороших условиях аж по 22% при этом никаких комиссий за выдачу и никаких страховок,поскольку они добровольные с их слов,но что самое главное только у них нет комиссии за досрочное погашение (и это не смотря на то что ГК РФ напрямую запрещает брать комиссию за досрочное погашение ст.809 и 810 ГК РФ)(например вот эта публикация: Штраф вне закона) На что я им резонно заявляю что все что они мне предлагают не является их "фишкой" вообще,а является нормой закона.Ну что тут еще можно добавить спасибо что позвонили,но у меня есть и получше предложения.
Как-то я писал в комментариях о том что БАНКИ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВОК И КОМИССИЙ -как некий PR ход.Но эта с позволения сказать фишка только не для посвященных.
P.S. Первым банком который предложил индивидуальный подход в кредите был конечно же Сбербанк
P.S.А вы говорите кризис!!!!
Комментарии 3
Но вы почитайте горячую линию сбера. Так... для интереса.
Там есть целые серии сообщений типа "Сначала предлагаете мне получить карту и называете хорошим, а когда обращаешься отказываете без объяснения причин"
И ответ банка один "Простите но мы не комментируем кредитные решения"
Это называется "замануха". А наша с вами задача фильтровать этот "базар" или "лапшу" и искать то что выгодно и удобно в первую очередь нам.
Кстати кредитка сбера далеко не самое интересное предложение. Да и деньги с карт сбера воруют с завидной регулярностью. И защиты почти никакой.
А вот действительно хорошие продукты "не наваливаются" их поискать надо. Но когда найдешь понимаешь, что они действительно того стоят
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