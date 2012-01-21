БОЯТСЯ ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ!!!

А теперь по порядку. Приходит день X-начисление процентов.Захожу в ИБ и что я вижу,начисление по счету есть,а по карте нету. Звоню в контакт-центр и получаю сначала такой вот ответ что деньги по КАРТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ поскольку эта (с их слов)ОСОБЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ MASTER CARD- тогда я прошу указать где это написано, консультант теряется в догадках и просит подождать,играет музыка,затем консультант возвращается к разговору и повторяет туже самую информацию. Тогда я говорю -хорошо,давайте ссылку по буквам где это написано,на что она меня отправляет на сайт MC. Я опять акцентирую внимание на том что это не операция по карте, и что деньги должны быть не правилами MC регламентировать а правилами Связного Банка. После наезда на оператора,Банк (в лице оператора) принимает заявку и на этом благополучно я прекращаю разговор (потратив около 30 минут).
Но поскольку у данного банка существует специальное сообщество я там описываю проблему, и что я вижу банк этот отзыв тут же удаляет и присоединяет к такой же проблем т.е. делает её общей и видать желает оставить без движение и так же выставляет мне претензию чтобы я не писал,поскольку проблем уже такая описана.
А именно вот что написали
Цитата
|еще раз обращаем Ваше внимание на то, что не надо дублировать одни и те же темы и сообщения! Ваш пост в присоединенном сообщении в этой теме
(При этом банк интенсивно удаляет все мои комментарии описывающие детально проблему)
На что я им вот что пишу
Цитата
|и что теперь нельзя писать о новой проблемы поскольку тут она не будет решатся хорошо получайте тогда негатив на banki.ru и пониженный рейтинг
P.S. а я надеялся на конструктивный диалог, а нет видать вам он не нужны печально
И еще добавляю
Цитата
|ну и как стандартный ответ т.е. без ответа для чего вообще было создано сообщество для хвалебных отзывов?
Ключевое тут негативный отзыв на banki.ru. Потом еще пару гневных комментариев и бинго. Есть решение и официальный ответ от банка.
Отображение изменений на счете в интернет-банке при пополнении могут происходить в течение суток. И смс от банка приносим свои извинения теперь у вас все отображается корректно.
P.S. Все таки хорошо что существует такой сайт как banki.ru которого так бояться банки.
БОЯТСЯ ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ!!!
Комментарии 4
Недавно в Трасте задал не вполне стандартный вопрос. И мне ответили "Какую цифру покажет наша программа на такую справку и дадим". Мне решение надо принять как правильно поступить, а мне ТАКОЕ отвечают. Так что безграмотность персонала это явление повсеместное.
А по поводу народного рейтинга...
Есть такие заведения, которые не боятся и не уважают. Например Московский Индустриальный банк. Ни горячей линии, ни одного ответа в народном рейтинге. Мнение общественности для них пустой звук.
Год назад "насолили" они мне очень сильно. Отобрали все кредитки фактически на пустом месте. И хоть лоб об стену разбей, хоть сколько сообщений напиши в НР им все по барабану.
Я и решил про себя "Пусть живут". Но уже без меня. Появились другие кредитки ничуть не хуже. Сейчас разговариваю с одним из работодателей "Когда моя зарплатная карточка В МИнБе закончится может быть весь зарплатный проект переведем в другой банк"... и они потихоньку склоняются в мою сторону. А если не склонятся дак и не расстроюсь. Мстить неохота, да и ни к чему мне такие потрясения. Отжимаю зарплатный проект исключительно ради собственного удобства, а что там с Минбом будет, как то фиолетово.
Банков больше тысячи, у нас в области их почти 50. Что то не нравится пошел и поменял, зачем им что-то доказывать?