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Боятся значит уважают

21.01.2012 17:15 4 1 471 просмотр
И вот история,как история. И банк то обычный -связной банк. Но вот не задача существует более года на рынке,но специалистов знающих свое дело там днем с огнем не найдешь,ни в контакт-центре ни на сайте Тех.поддержака Связной Банк
А теперь по порядку. Приходит день X-начисление процентов.Захожу в ИБ и что я вижу,начисление по счету есть,а по карте нету. Звоню в контакт-центр и получаю сначала такой вот ответ что деньги по КАРТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ поскольку эта (с их слов)ОСОБЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ MASTER CARD- тогда я прошу указать где это написано, консультант теряется в догадках и просит подождать,играет музыка,затем консультант возвращается к разговору и повторяет туже самую информацию. Тогда я говорю -хорошо,давайте ссылку по буквам где это написано,на что она меня отправляет на сайт MC. Я опять акцентирую внимание на том что это не операция по карте, и что деньги должны быть не правилами MC регламентировать а правилами Связного Банка. После наезда на оператора,Банк (в лице оператора) принимает заявку и на этом благополучно я прекращаю разговор (потратив около 30 минут).
Но поскольку у данного банка существует специальное сообщество я там описываю проблему, и что я вижу банк этот отзыв тут же удаляет и присоединяет к такой же проблем т.е. делает её общей и видать желает оставить без движение и так же выставляет мне претензию чтобы я не писал,поскольку проблем уже такая описана.
А именно вот что написали
Цитата
еще раз обращаем Ваше внимание на то, что не надо дублировать одни и те же темы и сообщения! Ваш пост в присоединенном сообщении в этой теме
smile:wall: smile:wall:
(При этом банк интенсивно удаляет все мои комментарии описывающие детально проблему)
На что я им вот что пишу
Цитата
и что теперь нельзя писать о новой проблемы поскольку тут она не будет решатся хорошо получайте тогда негатив на banki.ru и пониженный рейтинг
P.S. а я надеялся на конструктивный диалог, а нет видать вам он не нужны печально
smile:nunu: smile:nunu:
И еще добавляю
Цитата
ну и как стандартный ответ т.е. без ответа для чего вообще было создано сообщество для хвалебных отзывов?

Ключевое тут негативный отзыв на banki.ru. Потом еще пару гневных комментариев и бинго. Есть решение и официальный ответ от банка.
Отображение изменений на счете в интернет-банке при пополнении могут происходить в течение суток. И смс от банка приносим свои извинения теперь у вас все отображается корректно.
P.S. Все таки хорошо что существует такой сайт как banki.ru которого так бояться банки.
БОЯТСЯ ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ!!!
smile:) smile:) smile:)

Комментарии 4

Шарухин Антон  (toshik80)
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А Вы на горячей линии "связного" вопрос задавали? А то в отделениях действительно сложно чего-либо добиться.
Недавно в Трасте задал не вполне стандартный вопрос. И мне ответили "Какую цифру покажет наша программа на такую справку и дадим". Мне решение надо принять как правильно поступить, а мне ТАКОЕ отвечают. Так что безграмотность персонала это явление повсеместное.
А по поводу народного рейтинга...
Есть такие заведения, которые не боятся и не уважают. Например Московский Индустриальный банк. Ни горячей линии, ни одного ответа в народном рейтинге. Мнение общественности для них пустой звук.
Год назад "насолили" они мне очень сильно. Отобрали все кредитки фактически на пустом месте. И хоть лоб об стену разбей, хоть сколько сообщений напиши в НР им все по барабану.
Я и решил про себя "Пусть живут". Но уже без меня. Появились другие кредитки ничуть не хуже. Сейчас разговариваю с одним из работодателей "Когда моя зарплатная карточка В МИнБе закончится может быть весь зарплатный проект переведем в другой банк"... и они потихоньку склоняются в мою сторону. А если не склонятся дак и не расстроюсь. Мстить неохота, да и ни к чему мне такие потрясения. Отжимаю зарплатный проект исключительно ради собственного удобства, а что там с Минбом будет, как то фиолетово.
Банков больше тысячи, у нас в области их почти 50. Что то не нравится пошел и поменял, зачем им что-то доказывать?
Mephistophilus  (Desperado17)
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Банк то специфический отделений то мало по РФ, и все общение либо через специализированный сайт либо через контакт-центр. Поэтому то и решение проблемы в первую очередь через контакт-центр,где за 1 год так и не появились грамотные спецы. С банками знаком не один год, поэтому многие вещи и так знаю из практики,а так же имею привычку читать правила, на которые требую ссылать. Тем более что однажды это очень сильно помогло отбить комиссию выставленную банком и благополучно закрыть карту без плачевных последствий smile:) smile:ura:
Екатерина Алехина  (Maxim2005)
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Как то по необходимости срочно получить потребительский кредит обратились с супругом в этот банк, к сожалению работой сотрудников банка остались не довольны так же впрочем как и самим банком, по сколько кредит оформляли с целью досрочного погашения не испугал ни срок на который одобрили кредит ни его процент, срок составил 7 лет, процентная ставка 30% годовых. Сотрудник банка предложил оформить страховку, по которой в случае досрочного погашения, после расторжения договора страхования сумма не использованных ср-в возвращается, но ни разу не сказал о том, данный Банк при подключении услуги страхования имеет сумму втрое больше чем страховая стоимость, а точнее страховка была оформлена в двух случаях 1) потеря работы 3800; 2) Росно Жизнь 1900 с чего Банк просто поимел сразу за подключение 10024,00 дважды причем...Об этом ни разу не упомянул сотрудник Банка. Далее при досрочном погашении спустя 5 мес. пользования в дополнительном отделении Банка было написано заявление-претензия, которое было принято с печатью на нем, спустя уже почти месяц от Банка не был получен ни устный ни письменный ответ...Банку видать плевать на клиентов, на репутацию, проще видать ответить на все интересующие вопросы в судебном порядке!
Екатерина Алехина  (Maxim2005)
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Касается эта ситуация Московского Кредитного Банка... Имея обязательства перед Альфа Банком, ВТБ, Банком Москвы, Сбербанком ни в одном случае ни при одном оформлении кредита такого не было.
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