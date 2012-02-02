При заключении кредитного договора,а так же при получении кредитной карты заемщик отдельно может (или не может)подписывать согласие на передачу данных в БКИ,поскольку передача данных-дело добровольное,да и к тому же отказ может насторожить банк. Но я хочу привести пример, когда заемщик не подписывает отдельно данное согласие,а соглашается в рамках общих правил,на примере двух банков Связной Банк Общие условия обслуживания физических лиц в Связной Банк и Московский Банк Реконструкции и Развития,на примере карт МТС-деньги ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРОДУКТУ «БАНКОВСКАЯ КАРТА С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» - МТС ДЕНЬГИ»
Связной банк
в соответствии с ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СВЯЗНОМ БАНКЕ (ЗАО) (4-я редакция) пунктом 2.2. Порядок заключения Договора 2.2.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ и производится путем представления Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Заявления о заключении того или иного Договора. Подписание и представление Клиентом в Банк Заявления означает принятие им настоящих Общих условий,Тарифов, Условий вкладов и обязательство неукоснительно их соблюдать. Договор считается заключенным с даты получения Банком Заявления при условии совершения Клиентом требуемых Общими условиями действий, если иной порядок заключения Договора не установлен Общими условиями или действующим законодательством Российской Федерации.
А так же п. 2.4.11. физическое лицо дает Банку согласие на запрос и предоставление всей имеющейся о нем информации в бюро кредитных историй в объеме, в порядке и на условиях, определенных ФЗ РФ от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
А так же ст. 5 пункта 4 ФЗ 30.12.2004 № 218«О кредитных историях»
Источник формирования кредитной истории представляет информацию в бюро кредитных историй только при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия заемщика. Согласие заемщика на представление информации в бюро кредитных историй может быть получено в любой форме, позволяющей однозначно определить получение такого согласия.
Подписывая заявление клиент одновременно и дает свое согласие на передачу своих данных в БКИ.
Т. е. отдельно заемщик не подписывает согласие на передачу данных в БКИ,а не иначе как путем в рамках ст. 428 ГК РФ присоединения Общих правил оказание услуг выражаю данное согласие.
И таким образом если у вас оформлена дебетовая карта, которая фактически не дебетовая а кредитная с лимитом 0 рублей,то данные по ней попадают в БКИ.
И тоже самое в Московском Банке Реконструкции и Развития
В соответствии с пунктом ОБЩИХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРОДУКТУ «БАНКОВСКАЯ КАРТА С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» - МТС ДЕНЬГИ 1.2. Заявление на получение Карты, надлежащим образом заполненное и подписанное Держателем карты (далее – Заявление), Условия, Тарифы Банка за осуществление расчетов по операциям с использованием Карт (далее – Тарифы), в том числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания SMS-Банк-Инфо и Интернет-банкинг (далее – системы ДБО) и расписка в получении Карты в совокупности составляют Договор банковского счета с условиями кредитования счета (договор смешанного типа, включающий условия договора банковского счета, договора по обслуживанию банковских карт, кредитного договора и договора дистанционного банковского обслуживания) (далее - Договор) между Держателем карты и Банком. Договор считается заключенным с момента акцепта Банком представленного Держателем карты заполненного и подписанного Заявления (Оферты). Акцептом Договора со стороны Банка является решение о выпуске Карты, на основании которого Держателю карты выпускается Карта и открывается текущий счет для расчетов с использованием Карты. Акцептом Оферты со стороны Банка в части кредитных отношений в случае согласия Банка на выдачу кредита является установка лимита кредита по текущему счету для расчетов с использованием Карты. Заполненное и подписанное Держателем карты Заявление является подтверждением полного и безоговорочного принятия Держателем карты условий Договора. А так же пунктом 9.2. Держатель карты согласен с тем, что Банк может предоставлять любую персональную информацию Держателя карты, необходимую для его идентификации, и любые данные, касающиеся обязательств Держателя карты перед Банком по Договору и исполнения Держателем карты таких обязательств перед Банком (далее – Информация), юридическим лицам, специализирующимся на сборе сведений о заемщиках (включая любые кредитные бюро), а также Банк вправе запрашивать и получать Информацию о Держателе карты от указанных в настоящем пункте юридических лиц, если иное не предусмотрено Договором. Банк и указанные в настоящем пункте юридические лица могут передавать и раскрывать Информацию о Держателе карты третьему лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. А так же ст.5 пункта 4 ФЗ 30.12.2004 №218"О кредитных историях" Источник формирования кредитной истории представляет информацию в бюро кредитных историй только при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия заемщика. Согласие заемщика на представление информации в бюро кредитных историй может быть получено в любой форме, позволяющей однозначно определить получение такого согласия. Подписывая заявление, заемщик одновременно и дает свое согласие на передачу своих данных в БКИ. Т.е. отдельно заемщик так же не подписывает согласие на передачу данных в БКИ, а не иначе как путем в рамках ст.428 ГК РФ присоединения Общих правил оказание услуг выражаю данное согласие. Но в МБРР в случае если по карте МТС -Деньги не заключен договор между Вами и Банком в части кредитных отношений, информация в БКИ не передается. В отличии от карт связного.
P.S.Это сделано с целью,что данные карты позиционируются как универсальные- как кредитные и как накопительные т. к. карта предполагает наличие кредитной линии, подключение к которой может быть предложено клиенту в дальнейшем.
Комментарии 0