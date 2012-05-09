Первоапрельская шутка банка

Регулярно слежу за новостями банка МТС банк в том числе и через RSS-агрегатор
Но вот не задача,пропустил очень важное изменение в новостях,а именно Изменение условий кредитования с льготным периодом
Прочитал и понял условия по льготному периоду стали более чем не честные,конечно с точки зрения обычного обывателя,который первый раз слышит про кредитные карты с грейсом,ничего не поменялось,но только не для меня. Принципиальном поменялся принцип пользования,а именно в новом расчетном периоде придется обнулить долг,чтобы не выпасть из грейса,чего делать раньше не нужно было - собственно все это описал на форуме
Особенности льготного периода МТС банка
Браво,товарищи, нет с точки зрения закона банк сделал все правильно
1.6. Банк вправе изменять и/или дополнять Условия и/или Тарифы по своему усмотрению, а также в связи с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, нормативной базы Банка России и правил международной платежной системы. Уведомление Держателя карты об изменении и/или дополнении Условий и/или Тарифов осуществляется Банком путем размещения печатных экземпляров новой редакции Условий и/или Тарифов в местах обслуживания клиентов Банка и на Интернет-сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять)рабочих дней до даты введения в действие новой редакции Условий и/или Тарифов. Информацию о новом (уточненном) значении полной стоимости кредита Держатель карты может получить в офисах Банка.
Так что респект Вам и уважуха.
Шутка не удалась.
Комментарии 3
А Вы не смотрели их последнюю отчетность??
Скорее всего прибылей у них мало и ради их увеличения решили вот таким "оригинальным" способом "подсаживать" клиентов на проценты.
Спасибо за сообщение. А то были мысли сунуться туда. Теперь не буду...
Я бы сказал это следствие вот чего МТС банк балансирует на грани рентабельности
Разве? А как же письменная форма кредитного договора и прямой запрет в законе в одностороннем порядке менять размер и/или условия начисления и уплаты процентов?