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Первоапрельская шутка банка

09.05.2012 13:30 3 4 361 просмотр
Регулярно слежу за новостями банка МТС банк в том числе и через RSS-агрегатор
Но вот не задача,пропустил очень важное изменение в новостях,а именно Изменение условий кредитования с льготным периодом

Прочитал и понял условия по льготному периоду стали более чем не честные,конечно с точки зрения обычного обывателя,который первый раз слышит про кредитные карты с грейсом,ничего не поменялось,но только не для меня. Принципиальном поменялся принцип пользования,а именно в новом расчетном периоде придется обнулить долг,чтобы не выпасть из грейса,чего делать раньше не нужно было - собственно все это описал на форуме
Особенности льготного периода МТС банка
Браво,товарищи, нет с точки зрения закона банк сделал все правильно
1.6. Банк вправе изменять и/или дополнять Условия и/или Тарифы по своему усмотрению, а также в связи с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, нормативной базы Банка России и правил международной платежной системы. Уведомление Держателя карты об изменении и/или дополнении Условий и/или Тарифов осуществляется Банком путем размещения печатных экземпляров новой редакции Условий и/или Тарифов в местах обслуживания клиентов Банка и на Интернет-сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять)рабочих дней до даты введения в действие новой редакции Условий и/или Тарифов. Информацию о новом (уточненном) значении полной стоимости кредита Держатель карты может получить в офисах Банка.

Так что респект Вам и уважуха.
Шутка не удалась. smile:uncap:

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
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Обычное поведение господ банкиров: Что хотят то и делают.
А Вы не смотрели их последнюю отчетность??
Скорее всего прибылей у них мало и ради их увеличения решили вот таким "оригинальным" способом "подсаживать" клиентов на проценты.
Спасибо за сообщение. А то были мысли сунуться туда. Теперь не буду...
Юдин Петр  (davidgury)
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Браво,товарищи, нет с точки зрения закона банк сделал все правильно ???
Разве? А как же письменная форма кредитного договора и прямой запрет в законе в одностороннем порядке менять размер и/или условия начисления и уплаты процентов?
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