Если вам понравилось обслуживание

как то поинтересовался в КЦ почему неименной картой нельзя оплатить в интернете,ответ был удивительный,без ПИН кода не возможно оплатить /оказалось у неименных эта возможность отключена по умолчанию/

Когда ХКФ подключил бесплатные SMS в офисе не смогли рассказать про дальнейшую судьбу /акцентировать внимание на детали/,зато оперативно смог уточнить этот момент на форуме



Услуги -Выписки на e-mail не существует /со слов работников офиса/



В очередной раз зайдя в офис Хоум кредита обнаружил такую вот почетную грамоту на доске информацииИнтересная и показательная,но вот не задача обслуживание мне не нравиться ни в офисе ни в КЦ,т.е. логичнее не писать отзыв,а стоило бы может быть тогда обслуживание стало бы на более высоком уровне.А для интересного отзыва я еще собираю материалвот вам для пример перлы КЦ и ОфисаПродолжение следует.....