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Если вам понравилось обслуживание

13.03.2013 18:48 3 4 318 просмотров
В очередной раз зайдя в офис Хоум кредита обнаружил такую вот почетную грамоту на доске информации
Интересная и показательная,но вот не задача обслуживание мне не нравиться ни в офисе ни в КЦ,т.е. логичнее не писать отзыв smile:D,а стоило бы может быть тогда обслуживание стало бы на более высоком уровне.
А для интересного отзыва я еще собираю материал smile:write_nr:
З.Ы. вот вам для пример перлы КЦ и Офиса
  • как то поинтересовался в КЦ почему неименной картой нельзя оплатить в интернете,ответ был удивительный,без ПИН кода не возможно оплатить smile:D /оказалось у неименных эта возможность отключена по умолчанию/

  • Когда ХКФ подключил бесплатные SMS в офисе не смогли рассказать про дальнейшую судьбу /акцентировать внимание на детали/,зато оперативно смог уточнить этот момент на форуме smile:thumbsup:

  • Услуги -Выписки на e-mail не существует /со слов работников офиса/






Продолжение следует.....

Комментарии 3

Инга  (ILev)
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Я буду защищать все Банки! Мы так устроенны, что "бежим" на этот сайт решать проблему и РЕДКО кто приходит за тем, чтобы сказать СПАСИБО. Так что такое объявление лично меня не раздражает, а напоминает, что нужно говорить не только о проблемах ))) Ну что поделать, менталитет у нас таков ...
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Я буду защищать все Банки! Мы так устроенны, что "бежим" на этот сайт решать проблему и РЕДКО кто приходит за тем, чтобы сказать СПАСИБО.

Если позиционировать этот сайте только для того,чтобы пожаловаться то да,нужно глубже копать
Цитата
Так что такое объявление лично меня не раздражает

Меня не раздражает ничуть
Цитата
а напоминает, что нужно говорить не только о проблемах )))

Не правильная постановка вопроса-если будут вопросы,то сможете их решить или в банке или на сайте banki.ru
А если мне скажут -если будут проблемы,то я точно в этот банк не пойду
З.Ы. к стати на вопрос мой таки дали ответ- не прошло и пол года smile:D
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