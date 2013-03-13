Если вам понравилось обслуживание

Интересная и показательная,но вот не задача обслуживание мне не нравиться ни в офисе ни в КЦ,т.е. логичнее не писать отзыв ,а стоило бы может быть тогда обслуживание стало бы на более высоком уровне.
А для интересного отзыва я еще собираю материал
З.Ы. вот вам для пример перлы КЦ и Офиса
- как то поинтересовался в КЦ почему неименной картой нельзя оплатить в интернете,ответ был удивительный,без ПИН кода не возможно оплатить /оказалось у неименных эта возможность отключена по умолчанию/
- Когда ХКФ подключил бесплатные SMS в офисе не смогли рассказать про дальнейшую судьбу /акцентировать внимание на детали/,зато оперативно смог уточнить этот момент на форуме
- На вопрос как отказаться от страховки по карте был сначала послан в СК,а после глубокого прочтения договора согласились что могу принять в офисе
- А ответ на ГЛ до сих пор готовиться..........
- Услуги -Выписки на e-mail не существует /со слов работников офиса/
Продолжение следует.....
Комментарии 3
Если позиционировать этот сайте только для того,чтобы пожаловаться то да,нужно глубже копать
Меня не раздражает ничуть
Не правильная постановка вопроса-если будут вопросы,то сможете их решить или в банке или на сайте banki.ru
А если мне скажут -если будут проблемы,то я точно в этот банк не пойду
З.Ы. к стати на вопрос мой таки дали ответ- не прошло и пол года