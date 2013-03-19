Крепостное право не отменили или зачем нам конституция?

В связи с новым приказом Мин.образования за номером 107 от 15.02.2012 обязывающий в первую очередь записывать детей в школу по территориальному признаку т.е. до 01 августа только принимать заявление от родителей "прикрепленных" к данной территории детей,а уже потом после 01 августа от всех остальных,можно конечно и раньше,если класс уже укомплектован.
Понятно что данной постановление противоречит и Конституции РФ и Закону об образовании,но автора закона ув. г.Фурсенко видимо не смущает,думаю после ЕГЭ его мало что смущает в этой жизни
Вопрос (получется что для не прикрепленных к данной территории детей просто тупо ущемляют в правах,но в такой вот завуалированной форме) отказать в приеме заявление на том основании что "прописка" /регистрация/ не правильная не имеют право /до 01.08/,точно так же как и принять заявление до 01.08 без веских на то причин не имеют право,прям таки патовая ситуация,варианта 2 в суд и прокуратуру
Как грамотного можно поступить в данной с одной стороны однозначной,а с другой не однозначной ситуации
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