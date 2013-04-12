День космонавтики по версии банков

Новая кредитка ТКС Банка All Airlines - все авиалинии, одна карта
Загрузка плеера
Банк СИАБ праздники продолжаются,продлили акцию по КБ до 23.10.2013
Связнойбанк,решил по другому
По картам Связного Банка устанавливаются лимиты начисления плюсов программы «Связной-Клуб» за операции по итогам прошедшего календарного месяца. Для универсальных банковских карт Связной Банк лимит начисления составит 1 000 плюсов, для карт World MasterCard — 5 000 плюсов
а так же
Безналичные операции по карте приносят клиентам дополнительные преимущества. За покупку или оплату услуг по карте клиентам вернется как минимум 1% от стоимости потраченного в виде плюсов программы «Связной-Клуб». Если сумма операций оплаты по карте в календарном месяце превысит 50 000 рублей, то в следующем месяце возвращаться плюсами будут 3% от общей суммы расходов по карте.
Комментарии 1
@.