Ты помнишь как все начиналось ?

Эх с ностальгией вспоминаю те времена,когда я про карты не то чтобы не знал, но даже и не подозревал,но об всем по порядку

Давным давно,когда еще сотовая связь была в новинку (да да,когда еще общались по 7 сек. бесплатно,и входящие были платные) Поехал я учиться в славный город Екатеринбург. Но вот загогулина какая нужно же было как то родителям мне деньги высылать. И решение было найдено открыли мне нет не карточку-а сберкнижку в сбере,и туда родители каждый месяц переводил с комиссией деньги,и я как полагается их снимал. Тут нужно сделать паузу и рассказать про эту занятную процедуру

Сначала подходишь к операционисту-говоришь заветную цифру -он дает заветный жетон,потом идешь в кассу-даешь заветный жетон-получаешь заветную сумму,удовольствие еще то,если учитывать,что то отделения нужно либо доехать,либо дойти. Хорошо что отделение банка было в шаговой доступности,ну и учитывая мой бюджет -выбор был в пользу сходить пешком

В общем то не самый лучший способ,учитываю что моему знакомому деньги то на карту переводили,а мне вот так вот.

Но все течет,все меняется.

Это потом я уже себе сам завел карту в банка Уралвнешторгбанк (который позже стал называться УРСА банком,а потом МДМ банком), а еще позже в таком замечательном банке как Северная казна,но эта уже другая история.....