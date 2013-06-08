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Ты помнишь как все начиналось ?

08.06.2013 17:08 3 1 364 просмотра
Эх с ностальгией вспоминаю те времена,когда я про карты не то чтобы не знал, но даже и не подозревал,но об всем по порядку
Давным давно,когда еще сотовая связь была в новинку (да да,когда еще общались по 7 сек. бесплатно,и входящие были платные) Поехал я учиться в славный город Екатеринбург. Но вот загогулина какая нужно же было как то родителям мне деньги высылать. И решение было найдено открыли мне нет не карточку-а сберкнижку в сбере,и туда родители каждый месяц переводил с комиссией деньги,и я как полагается их снимал. Тут нужно сделать паузу и рассказать про эту занятную процедуру
Сначала подходишь к операционисту-говоришь заветную цифру -он дает заветный жетон,потом идешь в кассу-даешь заветный жетон-получаешь заветную сумму,удовольствие еще то,если учитывать,что то отделения нужно либо доехать,либо дойти. Хорошо что отделение банка было в шаговой доступности,ну и учитывая мой бюджет -выбор был в пользу сходить пешком
В общем то не самый лучший способ,учитываю что моему знакомому деньги то на карту переводили,а мне вот так вот.
Но все течет,все меняется.
Это потом я уже себе сам завел карту в банка Уралвнешторгбанк (который позже стал называться УРСА банком,а потом МДМ банком), а еще позже в таком замечательном банке как Северная казна,но эта уже другая история.....

Комментарии 3

XIIX  (XIIX)
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И о чём сей пост то? Чисто настольжи? smile:)
Я тоже могу кое-что вспомнить...
Вот например, как зашел со своим знакомым в Березку в Астраханском переулке кажется за теликом Шарп и нас чуть не загребли особисты для выяснения откуда боны.
Или как я получив первую свою дебетовую карту при зарплате в 120 баксов в совокупности(руб+ баксы) любил захаживать раз в месяц, не чаще, в супермаркет Юникор на Мароссейке с ценами в валюте и купить на пару десятков баксов какой-нибудь экзотики, как мидии или немецкое пиво в банке...
Или зная про подлимитные операции в супермаркетах по импринтеру ходил перед самой зарплатой в магазин без денег на карте...
Что бы ещё вспомнить? Или достаточно? smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Да собственно о том,как впервые познакомился с банковской системой smile:). Это сейчас я много знаю и про банки и про карты,а тогда ....было тогда мало что известно и выбор был не велик и интернет то был чем то из разряда очевидное-невероятное
XIIX  (XIIX)
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А мне тут ещё вспомнился мой знакомый. В середине 90-х был то ли в Будапеште, то ли в Праге и зашел в "Метро", взял плазму с диагональю в метр и стоит в кассу. Доходит очередь и до него, спрашивают у него карту, а он им свою Визу Голдовую... Вообщем следом за ним стояла сердобольная старушка, она вошла в положение, когда разобрались что к чему(так как всё это происходило без переводчика) и его покупку прокатали по её карте. smile:D
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