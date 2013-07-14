Может быть тебе дать ключи от квартиры где деньги лежат

даже не вопрос,а негодование

. Грейсы,Кэшбэки-профит для всех и для банка и для клиента.Но для того чтобы начать пользоваться картой нужно для начала знать как правильно пользоваться и соблюдать правило безопасности:почитать памятку ,в которой ,например, написано что нельзя передавать ПИН код третьему лицу (ну это понятно,да только ведь засада может быть в другом)Однако чем больше читаешь форум тем больше понимаешь что карты почему то очень не защищеныВообще на форуме часто возникает холивар на тему что лучше подпись или пин код и часто возникают вопрос () почему это у меня не прошла продажа по карте,в связи с отменой ввода ПИНа. Забавно однако учитывая тот момент что получается украли у вас карту,ну или скопировали-подпись ничто,а деньги все.Или возникает холивар на тему почему это у меня требуют удостоверение личность,вроде как ни национальное законодательство ни правила ПС это не требует (опять же раздолье для мошенников) -и вроде как есть некоторое умозаключение неких гос органов по этому поводу.Ага объясните это ТСП которые не получили деньги,или клиентам у которых украли деньги.Чего стоит только нанесение полного номера карты (ну тут конечно кто то скажет про импринтер) и кода безопасности на др. стороне,рядом с подписью. Странная ситуация регламентированная самой ПСИнтересно как можно в такой ситуации не допустить утечки полного номера карты и кода безопасности. Ведь зная данные реквизиты можно и в интернете оплатить.Нет кто то скажет закручивайте лимиты,да вот не задача не все банки позволяют делать это оперативно а те что есть на пальцах можно пересчитать. Да и не всегда запрет интернет транзакций может спасти от оплаты в интернете,невероятно но факт,не читал бы форум не знал быОпят же кто то может возразить есть 3Ds,есть то есть да только если эквайер/сайт не поддерживает то грош цена такой защите-почему бы просто без 3Ds не запретить проводить транзакции в интернетеЕще интересное для себя почерпнул-есть онлайн авторизации/транзакции,а есть оффлайн,и чем выше класс,тем и лимит это выше,опять же раздолье для мошенниковЧиповые карты или без-тут вообще странно все если чиповые надежнее чего же их изначально то не делали и сейчас не делают массово в РФ в добровольно принудительном порядке.Вот такая она странная история получается карта есть да только безопасности нет