Может быть тебе дать ключи от квартиры где деньги лежат

Кредитные карты это очень удобный и безопасный инструмент для оплаты-пестрят рекламные заголовки. Грейсы,Кэшбэки-профит для всех и для банка и для клиента.Но для того чтобы начать пользоваться картой нужно для начала знать как правильно пользоваться и соблюдать правило безопасности:
почитать памятку ,в которой ,например, написано что нельзя передавать ПИН код третьему лицу (ну это понятно,да только ведь засада может быть в другом)
Однако чем больше читаешь форум тем больше понимаешь что карты почему то очень не защищены
Вообще на форуме часто возникает холивар на тему что лучше подпись или пин код и часто возникают вопрос (даже не вопрос,а негодование ) почему это у меня не прошла продажа по карте,в связи с отменой ввода ПИНа. Забавно однако учитывая тот момент что получается украли у вас карту,ну или скопировали-подпись ничто,а деньги все.
Или возникает холивар на тему почему это у меня требуют удостоверение личность,вроде как ни национальное законодательство ни правила ПС это не требует (опять же раздолье для мошенников) -и вроде как есть некоторое умозаключение неких гос органов по этому поводу.
Ага объясните это ТСП которые не получили деньги,или клиентам у которых украли деньги.
Чего стоит только нанесение полного номера карты (ну тут конечно кто то скажет про импринтер) и кода безопасности на др. стороне,рядом с подписью. Странная ситуация регламентированная самой ПС
Интересно как можно в такой ситуации не допустить утечки полного номера карты и кода безопасности. Ведь зная данные реквизиты можно и в интернете оплатить.Нет кто то скажет закручивайте лимиты,да вот не задача не все банки позволяют делать это оперативно а те что есть на пальцах можно пересчитать. Да и не всегда запрет интернет транзакций может спасти от оплаты в интернете,невероятно но факт,не читал бы форум не знал бы
Опят же кто то может возразить есть 3Ds,есть то есть да только если эквайер/сайт не поддерживает то грош цена такой защите-почему бы просто без 3Ds не запретить проводить транзакции в интернете
Еще интересное для себя почерпнул-есть онлайн авторизации/транзакции,а есть оффлайн ,и чем выше класс,тем и лимит это выше,опять же раздолье для мошенников
Чиповые карты или без-тут вообще странно все если чиповые надежнее чего же их изначально то не делали и сейчас не делают массово в РФ в добровольно принудительном порядке.
Вот такая она странная история получается карта есть да только безопасности нет
Комментарии 15
А Вы не то сравниваете, что стоило бы.
Если безопасности нет ВООБЩЕ, то картами пользоваться нельзя ВООБЩЕ. Вы же, вероятно, имеете в виду, что она есть, но недостаточная. Дальше Вы задаете весьма резонные вопросы, почему бы ее не повысить. В частности, почему бы не предпринять разумные меры для того, чтобы эту безопасность повысить.
В частности, почему бы не ввести обязательный чип на карты. Я давно писал об этом в своем блоге, что нет никаких проблем запретить эмиссию нечипованных карт законодательно. Да, чипованная карта дороже нечипованной, издержки банковской индустрии на эмиссию увеличатся, но безопасность при этом повышается, количество и сумма карточных платежей будут расти, дополнительный комиссионный доход с лихвой покроет дополнительные издержки, а общие потери индустрии из-за мошенничества сократятся.
Только что я вернулся из Литвы, там даже электронные карты имеют чип, видел как группа российских туристов в супермаркете пыталась расплатиться нечипованной картой - фурор. Расплатиться они, конечно, смогли, но кассир некоторое время пребывала в ступоре.
Насчет того, что подпись можно подделать - ну так надо позволить, чтобы на эмитированной карточке на месте подписи была надпись "Проверьте документы" - в Америке, насколько я знаю, едва ли не треть держателей карт, а они там далеко не всегда чипованные, размещают на месте подписи надпись Check My ID.
В Интернете всегда есть выбор - платить картой или нет. Правда, если нет, то может оказаться, что тогда и не купишь вообще, если речь идет о иностранном магазине в стране, с которой не работают профессиональные посредники.
Количество оффлайн операций минимально, не надо
передергиватьпреувеличивать.
Я думаю, что если сравнить опасность и неудобство ношения наличных - а ведь тоже надо соблюдать разумные правила осторожности, не так ли? - с неполной безопасностью использования карточек, то ситуация окажется не такой однозначной - "все пропало, безопасности нет".
Чего стоит только нанесение полного номера карты (ну тут конечно кто то скажет про импринтер) и кода безопасности на др. стороне,рядом с подписью. Странная ситуация регламентированная самой ПС
Согласитесь довольно таки странная ситуация
Первая моя карта-которую я оформил осознано была карта банка северная казна -Visa Electron с чипом,при этом номер карты был не весь только первый четыре и последние четыре
Так то оно так и вообще для инета нужна отдельная карта-виртуальная например,или закрученные лимиты.
Опять же полный номер карты и код безопасности могут спокойно быть срисованы в каком-нибудь ТСП,поскольку данные реквизиты наносятся с подачи ПС.
Что касается лимитов,да можно закрутить,да вот не задача-это не спасет в определенных случаях,вот пример
Обращаем Ваше внимание на то, что совершение отелями операций с реквизитами карт клиентов без использования электронной коммерции является повсеместной практикой.
В настоящий момент Банк не планирует к реализации возможность установки лимиты на все операции, совершаемые без присутствия карты.
С уважением,
ОАО АКБ "АВАНГАРД"
Конечно наличные тоже не безопасный способ оплаты-деньги подделывают и т.п.
Собственно вроде как на Западе идет процесс,ну или должен идти
Тут я не владею точными цифрами,но сам факт что в один прекрасный момент можно получить SMS о списании очень сильно настораживает
Речь шла как раз о том что уж очень много но и безопасность не на высоте и при этом все это легализовано правилами ПС,которые к стати только в том году появились на русском языке
К сожалению, надежды на индустриальные ассоциации нет, поэтому остается ждать, когда конкуренция сделает свое дело ...
Ну почему же это не тайна за семью печатями. ЕМПИН ЦБ РФ ежегодно выпускает бюллетень по этому поводу
Я все таки склонен к законодательной базе-ведь описанные моменты присутствуют в равной степени и у Visa и MC
А законодательно вряд ли - сами законодатели в вопросе не разбираются, это может оказаться только компромиссом групп влияния: банковское сообщество против потребительских групп, но последних нет вообще, насколько я понимаю
Регулятору пошла крапленая карта
Или еще одна интересная статья
Скимминг берет города
Или пример статьи по РФ
Деньги с пластиковых карт стали воровать чаще
К сожалению, надежды на индустриальные ассоциации нет, поэтому остается ждать, когда конкуренция сделает свое дело ...
Странно читать такое в блоге маститого форумчанина. Я тут тусуюсь гораздо менее продолжительное время, но усвоил информацию про качество постройки всего этого карточного домика буквально через пару-тройку месяцев.
И это не только с картами всё так печально, а со многими технологиями. Электронная почта, например, давно нуждается в переходе на новые рельсы, с избавлением от "дыр", допускающих подделку отправлений и ещё способствующих рассылке спама. На практике легче оказывается изобрести что-то абсолютно новое, или же "велосипед", или нагородить огород и добавить костылей, чем нормально, полноценно довести до ума, до нужного уровня, версии старое и массово используемое...
Почему же констатация факта
Да как бы не сегодня узнал про все эти вещи, просто все руки не доходили все этим моменты соединить в один пост
Другое дело что а воз и ныне там