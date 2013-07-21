Мафия бессмертна

Прочитав блог под названием Мелочь, а приятно
Сразу вспомнил свое детство. Это сейчас у нас есть компьютеры,а тогда лет так 20 назад я все свободное время проводил на улице:Летом играли в лапту,казаки-разбойники,футбол,а зимой не помню как называлась игра,ну в общем то и не важно,важно что игры то были (как сейчас говорят) online,а не в offline -на свежем воздухе
Дальше мое ассоциативное мышление напомнило мне про психологическую игру в которую тоже играли в детстве под названием Мафия. Кто не знает пусть погуглит
К стати у меня теперь появилась любимая фраза
Да поможет тебе гугль,да прибудет с тобой Яндекс (С)
Впрочем это уже другая история.
Так вот игра замечательная-но история будет не про эту игру,а про то как
Давным давно лет 7 или 8 назад устроился я работать продавцом в одну крупную торговую сеть . Магазин мы тот открывали с нуля-это и витрины собрать и товар выставить и порядок навести и много чего. Собственно мы друг друга то не знали,а нам ведь еще работать и работать
И собрались мы все как то вмести и решили поиграть.... в игру и кто-то предложил поиграть в Мафию.
Эх с ностальгией вспоминаю как играли (никто же никого не знает)-строили версии кто врач,а кто палач,кто-то там шелохнулся ни так,а кто то моргнул не вовремя,а у кого-то на лице написано уголовник
В общем весело-дружно поиграли-подружились. И прошло уже много времени и много где уже поработал,а вот с этими коллегами еще долго и встречались и перезванивались и до сих пор по возможности звоним в гости захаживаем.
А какой у вас был интересный "первый день" на работе
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