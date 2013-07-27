Дежавю или зарисовки про добровольную страховку

И снова здравствуйте!
Тема добровольных страховок и позиционирования их банками давно уже набило оскомину не только клиентам,но и гос.органам,и сколько уже сломано копий,да воз и ныне тем.
Последняя инициатива прям таки счет 1:0 в пользу клиентов
(вот например стоит ознакомиться Фактор страховки )
Но речь пойдет не об этом,а о том как же до суда вернуть деньги за
добровольную страховку
Вообще готовый алгоритм описан в этом отзыве
«Возможность страхования» и «невозможность нестрахования»
Ключевой момент вот этот
В Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней читаем пункт 9.3., который гласит:
«В случае получения Страховщиком в течение 21 календарного дня со дня заключения договора страхования заявления Страхователя о досрочном отказе от договора страхования в письменном виде или посредством направления сканированной копии собственноручно составленного и подписанного Страхователем заявления на адрес электронной почты или по номеру факса Страховщика, указанным на официальном Интернет-сайте Страховщика, уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату при условии отсутствия в указанный период событий, имеющих признаки страхового случая, страховых случаев и страховых выплат по договору страхования. Договор страхования досрочно прекращается с даты, следующей за днем получения заявления Страховщиком, права и обязанности сторон по договору страхования, возникшие в период его действия, прекращаются».
Собственно прочитав этот отзыв вспомнил другой пример с другим банком,а именно со Сбербанком,где тоже существует срок,в течении которого можно не только от страховки отказаться,но и деньги за нее вернуть,например вот этот отзыв
Опять же ключевой момент (собственно цитата из общих условий страхования)
Предлагаемая банком услуга страхования жизни и здоровья заёмщика при получении кредита является добровольной, обязательным является страхование автомобиля либо квартиры при получении автокредита или ипотечного кредита, соответственно. В соответствии с действующим законодательством и условиями программы страхования заёмщиков, Вы можете отказаться от участия в программе страхования даже после получения кредита. Это возможно если Вы в течение 30 дней с момента получения кредита, обратились в отделение банка, в котором получали кредит, и написали заявление в свободной форме на имя руководителя отделения об отказе от участии в программе страхования. Если прошло более 30 дней, то Вы можете получить сумму страхового взноса за вычетом расходов банка на подключение к программе страхования и уплаченных налогов, то есть порядка 50% от суммы взноса. Это возможно, если Вы обратитесь с таким заявлением в течение 3-х месяцев с момента получения кредита, либо если Вы досрочно погасили кредит в течение первого года с момента заключения договора, при условии, что договор заключён на срок более одного года.
Правила страхования Сбербанка и вся полезная инфа находиться тут
Вот ведь как оно бывает.
Итог имеем пока 2 банка в которых можно в течении определенного времени вернуть свои деньги за страховку до суда-ХКФБ до 21 (заявление в СК),Сбербанк до 30 (заявление в банк)
Комментарии 2
Получается, банк ничего не навязывает, эту функцию выполняют сами операционисты ) Можно тупо при получении кредита подписать кредит, но не подписывать страховку, в кредите уже не откажут. Главное, иметь большую вилку, чтобы скидывать лапшу с ушей )
Почему я вообще напрягся насчёт страховки: т.к. она включает НДС. При досрочном погашении кредита неиспользованная страховка возвращается, но НДС в полном размере остаётся у них. Получилось, что у Сбера эта страховка, при условии досрочного погашения через месяц, добавляет больше 7% годовых, что, конечно, никуда не годится.
Вообще страховка дело добровольное
Тезисно-описано в отзыве,а так же тут
А вообще банки могут использовать не обязательность обязательных страховок ,как свою фишку