справка
Как правило, профессор появляется перед очередной доставкой груза со словами «Хорошие новости!» (англ. «Good news, everyone!»); чаще всего, ничего хорошего эти новости не несут: доставка посылки на неспокойную, либо враждебную планету — дело не из самых лёгких
Но речь пойдет про другое,нет конечно,вспомнил я не случайно про этот мультфильм,но обо всем по порядку
Знаете есть,отличная русская поговорка
Моя хата с краю и к стати отличная психологическая игра,прекрасно это показывающая,ее принципы я описывал в этом заметки Что наша жизнь игра
Жизнь вообще штука интересная с одной стороны -социум и общность идут рядом с эгоизмом и отрешенностью
При чем тут Футурама,да при том что есть замечательная 8 серия первого сезона «A Big Piece of Garbage» (Большой кусок мусора)
И ключевая фраза в самом конце о том,что проблема следующего поколения это проблемы следующего поколения и не более
И под занавес песня моей любимой группы,которой больше уже нет Наутилус-Титаник
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