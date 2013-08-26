Покупка картой-возврат наличными? Законно ли?

Тезисно:

Порядок возврата денежных средств покупателю при расторжении договора купли-продажи товара, оплаченного банковской картой.

Порядок осуществления расчетов по банковским картам определен в ФЗ от 22.0503г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» и в Положении об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 № 266-П).

Из п.2.3 Положения следует, что держатель банковской карты (как расчетной, так и кредитной) вправе использовать карту для оплаты товаров и услуг и (или) получения наличных денежных средств. При этом норма, позволяющая определить порядок возврата денежных средств в случае возврата держателем банковской карты товара, отсутствует.

В случае если продавец передал товар ненадлежащего качества, недостатки которого не были заранее оговорены, покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возвратить уплаченные им деньги (п. 4 ст. 503 ГК и п. 1 ст. 18 Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии с п.4 ст.453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

При возврате потребителем товара закон предусматривает право требования возврата уплаченного за товар, и поскольку товар уже оплачен, сумма оплаты должна быть возвращена уплатившему ее лицу, т.е. покупателю. Закон не устанавливает никаких ограничений в выборе способа возврата уплаченной покупателем суммы, однако такой способ должен быть избран по взаимному соглашению (согласию) сторон .

Таким образом, если банк уже выполнил свою обязанность по перечислению денежных средств торговому предприятию (т.е. денежные средства зачислены на счет банка торгового предприятия), все обязательства по расчетам, в которых участвуют торговое предприятие, покупатель и банк, прекращены. Следовательно, к моменту расторжения договора купли-продажи он уже полностью исполнен ― товар передан, расчеты произведены, и ничто не мешает сторонам произвести возврат исполненного по сделке любыми удобными для них способами .

Порядок совершения операций по возврату денег за товар, который возвращен не в день покупки, определяется в соответствии с п.14 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 №40. Возврат же товара оформляется в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных письмом Комитета Российской Федерации по торговле от 10.07.1996 №1-794/32-5.

Обращаем внимание, что иная точка зрения изложена в Письме УФНС России по г. Москве от 15.09.08 № 22-12/087134, из которого следует, что продажа товаров по безналичным расчетам с использованием платежных карт подпадает под действие ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». В Положении Банка России от 24.12.2004 N 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» определен порядок денежных расчетов, совершаемых с использованием платежных карт.

Если покупатель, расплатившийся платежной картой, вернул товар, то возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путем на карточку держателя при предъявлении кассового чека и платежной карты.

Однако следует отметить, что:

1. Вышеуказанное письмо не носит нормативного характера, а является лишь разъяснением по конкретному запросу, т.е. является конкретным правоприменительным решением.

2. В Письме не содержится ссылок на конкретные правовые нормы, обосновывающие соответствующую позицию. Более того, как указывалось выше, нормативные акты, на которые ссылается ФНС г.Москвы не содержат требований, перечисленных ФНС г.Москвы. Таким образом, указанная в названном письме позиция налогового органа представляет собой лишь суждение данного органа на счет вопроса о возврате денежных средств, а не официальную правовую позицию ФНС.

В то же время действия ЗАО (ОАО,ООО) по отказу в возврате денежных средств покупателю в связи с отсутствием у него на момент обращения банковской карты будут неправомерными, поскольку: во-первых, в соответствии с законодательством право покупателя на возврат ему денежных средств не связано с наличием или отсутствием у него банковской карты; во-вторых, на момент обращения покупателя, у него по тем или иным причинам банковская карта может отсутствовать (в связи с истечением срока действия, отказом покупателя от использования банковской карты и т.п.).

В связи с вышеизложенным, в целях минимизации административных и иных рисков Компании предлагаем указать в Заявлении на возврат, которое подписывает покупатель при возврате товара, что клиент просит выдать денежные средства наличными в связи с отсутствием банковской карты. Тем самым, мы сможем обезопасить Компанию на случай возникновения претензий со стороны контролирующих органов, а также аудиторов.