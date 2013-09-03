Каждый кардхолдер должен знать

Дню знаний посвящается
Первое что есть честный грейс
Условно расчетный период (РП) с 1.01 по 31.01 число,Платежный период (ПП) с 1.02 по 20.02 (следующего месяца).
Пример потратили в РП 10000,а потом в ПП еще 5000 (не погасив 10000) при этом до 20.02 (до конца ПП) вы гасите только 10000,а 5000 переноситься на следующий ПП (т.е. до 20.03),при этом не принципиально что сначала вы потратили 5000,а только потом погасили 10000 это честный грейс.
(условно 5000 вы потратили 10.02,но при это 10000 вы погасили 20.02)
При не честном грейсе нужно сначала обнулить задолженность до 20.02 в размере 10000,а только потом тратить 5000,а иначе не видать удачи и здрасти % ( т.е. схема условно потратить 5000 10.02,а 10000 погасить 20.02 не пойдет для такого вида грейса,только 10000 погасить например 05.02,а только потом потратить 5000 после 05.02)
При этом стоит так же помнить про такую вещь как авторизация/списание - при нечестном грейсе это замарочка и %, при честном это просто условно перенос платежа на следующий ПП без каких либо %
Второе порядок начисления % на ссудную задолженность в случае не выполнения условия грейса даже на одну копейку - % начисляются на всю задолженность с момента ее образования,а не на остаток задолженности т.е. допустим отчетная сумма 100 т.р,погасил 98 т.р. % будут начислены на 100 т.р.
Третье с какого момента начинают капать %. Для этого нужно понимать,что есть авторизация,а есть списания,при этом % начинают капать/начисляться не с момента авторизации,а на следующий день после списания
(следует из инструкции ЦБ РФ,а так же можно прочитать в общих правилах банков-полностью копируется из положения ЦБ РФ)
Четвертое сроки межбанковского перевода и сроки зачисления. Формула 3 дня на перевод (закон о НПС) / выходные не включительно/,+2 дня на зачисление в соответствии с ГК РФ (так же порядок зачисления регламентирован общими правилами банков-полностью копируется норма ГК РФ). При этом нужно понимать что для учета ссудной задолженности всегда используется отдельный счет ссудный (455). И только когда деньги будут на этом счете задолженность считается погашенной.
Комментарии 7
Пример грейса Хоум кредита,грейса,об особенностях которого сотрудники даже не догадываются
Откуда "+ 2 дня"? Статью 5 ЗоНПС читать, по-моему, нужно так:
3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.
5. Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
Т.е. в 3 рабочих дня должны уложиться действия по исполнению перевода всеми банками, участвующих в переводе: банком плательщика, банком получателя и банками-посредниками (или учреждениями ЦБ РФ). А вот уже сроки проведения операций отдельными банками регулируются ст. 849 ГК РФ: перечислять/зачислять нужно не позднее следующего дня.
Раньше тут открывалась полезная ссылка по рейсам,сейчас нет
К стати,если реквизиты не правильные,то платеж должен вернуться плательщику-на это какие сроки
http://web.archive.org/web/20110519190615/http://cbr.ru/mcirabis/acyoc/pril_2.pdf
Хоть и старая, но сгодится. Надеюсь, после грядущего обновления сайта ЦБРФ, информация по рейсам станет понятнее и доступнее для непродвинутых, а не зарытой в глубинах для избранных профи
надо будет на свежую голову еще раз перечитать
проценты начисляются как раз на остаток задолженности, причем во всех банках и на всех картах это так
З.Ы. на 2 т.р конечно будут %,но с начала на 100 т.р. и там по снижению