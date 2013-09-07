Как и обещал продолжение истории Если вам понравилось обслуживание.
Но сначала небольшое отступление. Написав пост под названием Каждый кардхолдер должен знать,решил поделиться забавным наблюдением.Но обо всем по порядку.
В самом начале данного поста,я сделал акцент на такой интересный термин,который узнал благодаря форуму,как честный грейс.
Ну честный и честный,что в нем особенного спросите вы да собственно ничего,кроме того,что термин данный живет себе спокойно в контексте
Особенностью данного вида грейса (очень к стати удобного с точки зрения обычного неискушенного обывателя) состоит в том,что до конца платежного периода (льготного) необходимо и достаточно погасить отчетную сумму (сумму,зафиксированную на конец расчетного периода) и тут совершенно,не нужно заморачиваться,когда произойдет списание-зафиксировал сумму,трать дальше,но до конца грейса внеси отчетную сумму и дальше % не плати (а что до трат в новом расчетном периоде,так они выставлены к оплате будут в новом платежном периоде).
Не жизнь,а сказка-всегда в минусе,а ты всегда в шоколаде
Правда вот узнать у банка -честный или нет у них грейс это задача из разряда миссия не выполнима
Все дело в том,что банки очень творчески относятся не только к написанию своих общих условий,но еще так же творчески относятся к обучению своих сотрудников
Конечно,же смысла нет у работников банка спрашивать -честный ли у вас грейс
Они сделают большие и круглые глаза и даже если вы ими приведете пример скептически помотают головой и скажут что вы читать не умеете
Вот об этом и пойдет речь
И так, почитав форум-осилив такой полезный термин как честный грейс,решил таки узнать у банка Хоум кредит ,а какой у них грейс
Для начала я поковырялся на сайте,и вот что нашел
Льготный период – период времени, в течение которого проценты по Кредитам в форме овердрафта, полученным для оплаты товаров и/или услуг с использованием Карты в Расчетном периоде, не начисляются при условии полного погашения Клиентом Задолженности по Договору, образовавшейся на последний день Расчетного периода, не позднее срока окончания Льготного периода. Началом Льготного периода является первый день Расчетного периода. Продолжительность Льготного периода складывается из количества дней Расчетного периода (1 месяц) и Платежного периода (следующие 20 дней).
Собственно и описано,что грейс честный подумал я ,но не остановился на достигнутом,попытался найти определения грейса в общих условиях/ТП,и к сожалению обнаружил,что не все так просто.
Точнее сказать -банк то творческий,и в ТП не дал четкого определения грейса (точнее сказать того определения,что есть на сайте)
Не отчаиваясь,я решил сходить в отделение-стал там пытать,что да как,не признались ,поскольку не знали . Что же-попытка безуспешная Эх жаль,подумал я и решил еще в официальной группе VK поинтересоваться,и бинго мне подтвердили -грейс честный,о чем я не поленился поделиться на форуме
А между тем поюзал карту при небольших оборотах,убедившись, что грейс честный (классический),а не тот,про который говорят в офисе (считая,что в новом РП,нельзя тратить до погашения,а если потратил,то нужно гасить в ноль).
Вот такой вот квест получился в 3 этап-сайт (ТП) -офис-официальная группа.
Самое интересно,что как то заходя в офис хомяка я им сообщил,что грейс честный (не такими терминами конечно),на что мне сотрудник офиса (бывший работник барсика к стати) заявила -я Вру А она уже 7 лет в банке работает и вообще заявила в барсике такой же грейс (т.е. с ее слов не честный)
Ну что тут можно сказать,разве что по сочувствовать Ну не хотят они правду говорить,раскрывать Секрет Полишинеля
З.Ы. к стати чтения форума натолкнула меня на мысль таки написать свой
Комментарии 3
А мне в банке Хоум Кредит сказали по поводу онлайн вкладов, на которые у меня нет бумажных договоров на случай банкротства: «Мы – надёжный банк». Я сама не спрашивала, но мне интересно: а может так быть, что я приду в какой-то банк и спрошу у работников: «Вы надёжный банк?», а они ответят: «Нет, мы ненадёжный».
Кстати, насчет Тарифов. В п. 8 Общих условий: http://ekaterinburg.homecredit.ru/download.php?fid=8919 читаем:
указана в документах: «Тарифы ООО «ХКФ Банк» по расчетно-
кассовому обслуживанию счетов физических лиц», «Тарифы ООО
«ХКФ Банк» по Договору о ведении банковского счета и Тарифный
план» (далее – Тарифы).
Если Тарифы по РКО в отделении выдают без проблем, то что за тарифы в выделенном тексте, пояснить не могут. Обещали выяснить и позвонить, но не звонят, видимо, забили на вопрос.