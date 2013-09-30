Dura lex, sed lex

Потребители часто обращаются в Управление Роспотребнадзора с вопросом, в какой же срок продавец должен провести экспертизу некачественного товара? Зачастую, требуя расторжения договора купли-продажи не устроившего его товара, потребитель слышит от продавца, что экспертиза будет проведена только в течение 20 дней.

Потребителю необходимо знать: Закон «О защите прав потребителей» устанавливает жесткие сроки проведения экспертизы. Срок ее проведения напрямую зависит от требования, заявленного потребителем. Если потребитель обращается к продавцу с требованием о возврате денежных средств за некачественный товар, продавец в течение 10 дней с момента такого обращения должен успеть провести проверку качества товара, экспертизу, если она необходима, и, при наличии на то оснований, вернуть покупателю деньги. Причем продавец обязан провести экспертизу только в случае возникновения спора о причинах возникновения недостатка. До получения выводов эксперта продавец не обязан возвращать деньги потребителю.

Если по какой-либо причине установленный Законом срок возврата денег будет нарушен, а недостатки товара будут подтверждены экспертом, помимо денег, оплаченных за товар, потребитель вправе требовать от продавца еще и неустойку в размере 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки.

По Закону продавец должен выплатить неустойку в добровольном порядке, но если это не случается, отстаивать свои права в этом случае потребителю нужно в суде. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд может, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, снизить размер неустойки, которую требует потребитель. Если вина продавца будет для суда очевидна, суд обяжет продавца выплатить в пользу государства штраф, размер которого составит 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.