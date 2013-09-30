Dura lex, sed lex

Сегодня решил поделиться интересным наблюдением на тему некачественного товара,сроков возврата и экспертизы.
Все дело в том,что Google выдает очень много ссылок и найти в них рациональное зерно
очень сложно ,а с ссылками на соответствующие ст. ЗоЗПП -текст приобретает необходимую и нужную форму
На сначала ссылка на сайт Роспотребнадзора:
Цитата
|Потребители часто обращаются в Управление Роспотребнадзора с вопросом, в какой же срок продавец должен провести экспертизу некачественного товара? Зачастую, требуя расторжения договора купли-продажи не устроившего его товара, потребитель слышит от продавца, что экспертиза будет проведена только в течение 20 дней.
Потребителю необходимо знать: Закон «О защите прав потребителей» устанавливает жесткие сроки проведения экспертизы. Срок ее проведения напрямую зависит от требования, заявленного потребителем. Если потребитель обращается к продавцу с требованием о возврате денежных средств за некачественный товар, продавец в течение 10 дней с момента такого обращения должен успеть провести проверку качества товара, экспертизу, если она необходима, и, при наличии на то оснований, вернуть покупателю деньги. Причем продавец обязан провести экспертизу только в случае возникновения спора о причинах возникновения недостатка. До получения выводов эксперта продавец не обязан возвращать деньги потребителю.
Если по какой-либо причине установленный Законом срок возврата денег будет нарушен, а недостатки товара будут подтверждены экспертом, помимо денег, оплаченных за товар, потребитель вправе требовать от продавца еще и неустойку в размере 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки.
По Закону продавец должен выплатить неустойку в добровольном порядке, но если это не случается, отстаивать свои права в этом случае потребителю нужно в суде. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд может, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, снизить размер неустойки, которую требует потребитель. Если вина продавца будет для суда очевидна, суд обяжет продавца выплатить в пользу государства штраф, размер которого составит 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Давайте разберем от куда берутся такие вот цифры,а для этого обратимся к закону о защите прав потребителей:
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Тут стоит обратить внимание на тот момент,что существует два разных требования обмен и возврат
Я не случайно выше привел ссылку на сайт гос. органа,дело в том что в ТСП действительно есть заблуждение что и в случае обмена товар и в случае возврат ден.средств -срок проверки (экспертизы) будет один-20 дней. Для того,чтобы понять с чем это связано нужно более внимательно прочитать п.5 ст.18,а так же ст. 20-21
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
......
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Ст. 20 -Ремонт (45 дней)
Ст. 21 -Обмен (20 дней)
Ст. 22 -возврат (10 дней)
Если внимательно прочитать ст. 20 и 21,то в них содержаться сроки для ремонта (45) и для проверки качества (20 дней),при этом в ст. 22 нет ни слова,о том в какие сроки должна быт экспертиза,если требование возврат и именно на этом основании делается ошибочное утверждение -срок 20 дней (т.е. ссылка на ст. 21). Опят же мне сложно представить себе как это так -деньги должны вернуть в течении 10 дней,а экспертизу должны провести в течении 20 дней- в этом случае на помощь идет ст. 23
Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
А теперь еще раз прочитаем п.5. ст.18,где четко написано что экспертиза должна проведена в сроки указанной в ст. 22 т.е. если требование возврат ден.средств,то и экспертиза 10 дней
Теперь что касается добровольного удовлетворения нарушения сроков,для этого опять обратимся к ЗоЗПП
Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей
5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.
6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Продолжение следует ....
Комментарии 5
З.Ы. а вообще ЗоЗПП очень интересная штука,например большинство ТСП воспринимают постановление N924 как сигнал,что можно и нужно по истечению 15 дней ТСТ принимать только на ремонт,отсылая все тут же к ст.18,а между тем такой нормы в ЗоЗПП не содержится
И даже если счет будет закрыт,правда в этом случае,если клиент не найдется придется банку эмитенту инициировать возврат банку эквайеру.
за порог выйдешь горницы - так упрешься в закон
Да беда не в законе том, а беда в извращенцах
В чьих умах полусгнивших зарождается он