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Эквайринг по-русски

02.10.2013 20:16 5 1 133 просмотра
Хорошие новости!
Небольшая зарисовка на тему развития безналичных платежей в РФ или правильной дорогой идем граждане (С)
Дано -интересная стать-обзор борьба ЦБ с нерадивыми банками
Место действие -небольшой уездный городок,но с развитой инфраструктурой по приему пластиковыми картами.
Действующие лицаsmile:) и ТСП
Способ оплаты- КК с КБ
Задача-купить по карте,получить максимальную скидку и получить профит при оплате картой
Поехали smile:)
Приходим в магазин (ТСП)
Я:-Приветствую вас,подскажите пожалуйста у вас можно купить со скидкой smile:?:
Продавец: - smile:yep: 10% для определенной категории лиц
Я:- замечательно,а картой принимаете
Продавец:- smile:yep: ,но в этом случае скидка уже будет не 10%,а 7% smile:shuffle:
Я:- smile:(
Вот так вот либо КБ либо скидка smile:zzz:
Продолжение следует....

Комментарии 5

Равиль  (vip76)
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Было такое.
Скидка по дисконтной карте 10%. Но при оплате картой скидок нет.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Скидка по дисконтной карте 10%. Но при оплате картой скидок нет.

Фокус не в том что скидки нет,а в том что она меньше ровно на 3%-а 3% берет банк эквайер с ТСП вот о чем речь smile:)
XIIX  (XIIX)
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Это ещё хорошо, а то ведь есть места, когда при оплате картой цена как раз увеличивает на величину комиссии банка-эквайера. И это при том, что я ни в одном банке не встречал договора, который позволял бы это делать, в договоре как раз всё правильно - "цена товара или услуге при оплате картой равна цене при наличном расчете", как-то так, но многие банки закрывают глаза на данную самовольность наших ТСП, дабы клиент всё таки заключил с банком договор на эквайринг.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Собственно,если рассмотреть эту ситуацию с другой стороны то так и получается-фактически при оплате картой цена на 3% выше относительно оплаты наличкой smile:(
Юлия Ch.  (morkovka-ym)
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Нет, не так! В договорах на эквайринг пишут по-другому: "стоимость товара при оплате банковской картой не должна превышать его стоимости, указанной в ценнике". Иными словами, продавец не имеет права с Вас запросить цену выше заявленной в ценнике, а давать Вам скидку в 7% или 10% и давать ли ее вообще - это заложено в его бухгалтерии, и это его право! Тут банки умывают руки, что, собственно, считаю верным! При этом встает вопрос о добросовестности продавца, который,например, может предложить Вам купить товар со скидкой в 10% при выключенном свете, дабы сэкономить на оплате электроэнергии во время работы консультанта и кассира конкретно с Вами, либо приобрести товар с включенным светом, но уже со скидкой 7%(т.е.за минусом затрат на электроэнергию)...
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