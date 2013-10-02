Эквайринг по-русски

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Небольшая зарисовка на тему развития безналичных платежей в РФ или правильной дорогой идем граждане (С)
Дано -интересная стать-обзор борьба ЦБ с нерадивыми банками
Место действие -небольшой уездный городок,но с развитой инфраструктурой по приему пластиковыми картами.
Действующие лица-Я и ТСП
Способ оплаты- КК с КБ
Задача-купить по карте,получить максимальную скидку и получить профит при оплате картой
Поехали
Приходим в магазин (ТСП)
Я:-Приветствую вас,подскажите пожалуйста у вас можно купить со скидкой
Продавец: - 10% для определенной категории лиц
Я:- замечательно,а картой принимаете
Продавец:- ,но в этом случае скидка уже будет не 10%,а 7%
Я:-
Вот так вот либо КБ либо скидка
Продолжение следует....
Комментарии 5
Скидка по дисконтной карте 10%. Но при оплате картой скидок нет.
Фокус не в том что скидки нет,а в том что она меньше ровно на 3%-а 3% берет банк эквайер с ТСП вот о чем речь