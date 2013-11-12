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В ногу со временем

12.11.2013 19:27 14 791 просмотр
Сохраните свой номер телефона в тайне!
Подключите сервис «Виртуальный номер» и используйте с той же SIM-картой дополнительные номера телефонов!

Сервис «Виртуальный номер» позволяет использовать до трех дополнительных номеров телефонов для входящих и исходящих звонков и SMS-переписки со своего основного номера без необходимости менять SIM-карту или носить с собой несколько телефонов.

В рамках сервиса «Виртуальный номер» вы можете использовать номера категорий «Золотой», «Платиновый» и «Без категории».

Сервис «Виртуальный номер» доступен всем абонентам сети мобильной связи МТС России на всех тарифных планах, за исключением: «МТС Коннект», «Онлайнер», «МТС iPad» и всех модификаций указанных тарифных планов.
Интересное решение -интересный ход (с учетом будущей отмены мобильного рабства)
Нет конечно можно использовать услугу АнтиАон,но во-первых ни один оператор не гарантирует полное инкогнито при подключенной данной услуги,подробности тут
А так же тут
Да и к тому же сама услуга Аон тоже без гарантии
И еще одно замечание -в детализации номер (даже скрытый) будет тоже виден smile:-x ,если конечно это изначально не был какой то там Skype и т.п.
.......

Комментарии 14

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Не агитирую и не продаю,просто новость понравилась и не более того
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В чём суть "новости"? в том, что можно свой основной номер никому не говорить, а использовать 3 подставных?
Так что ли?

Вы считаете ЭТО для нормальных людей актуально? smile:o
Mephistophilus  (Desperado17)
#
А почему нет??? Или вы считаете что,если ей будут пользоваться-то эти люди априори ненормальные?
Весь фокус заключается в том-что не нужно иметь телефон на 2-3 симки и при этом иметь более одного номера и в режиме реального времени не переставляя эти самые SIM и не приобретая соответствующее оборудование пользоваться двумя номерами. Вы как то не правильно стали позиционировать данную услугу для клиента,пропуская только через свои потребности.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"как то не правильно стали позиционировать данную услугу для клиента"

Как понял, так и позиционировал. Столько лет обходился одной симкой, что не знаю, как под ваше предложение теперь разорваться... smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Столько лет обходился одной симкой, что не знаю, как под ваше предложение теперь разорваться...

Ну это понятно,да только вы так и не ответили на вопрос выше
Цитата
Или вы считаете что,если ей будут пользоваться-то эти люди априори ненормальные?


З.Ы. взгляните на новость с другого контекста -покупка новой сим (не важно для чего)-это же новая сим,как считайте при уровне проникновения сотовой связи более 100% востребованная услуга на данный момент,или может быть бесполезная фича?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Степан, не стоит добиваться ответа " методом выкручивания рук" (шутка). Раз не ответил, значит не хотел! Но ради вас, только, плиз, по большому секрету smile:D дополню:
"априори нормальные" люди, типа меня, обходятся одной симкой.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Ерничайте в ответ smile:D Понятно,новость вам не понравилось и столько негатива сразу же,так бы сразу же и сказали smile:D
Mephistophilus  (Desperado17)
#
А ну да вы же у нас гуру просто-решать что новость,а что нет smile:D
Ваше мнение априори считается верным и точным smile:quotes:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Почему же очень даже согласен,что вы (процитирую еще раз)
Цитата
А ну да вы же у нас гуру просто-решать что новость,а что нет smile:D
Ваше мнение априори считается верным и точным smile:quotes:

smile:rofl:
А так же если вам не нужно что-то,то это никому не нужно,а если это кому то нужно,то он не адекватный априори человек smile:D
А на вопрос то вы мне так и не ответили,ну дак правильно (ответ смотрите выше)
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