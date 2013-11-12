В ногу со временем

Сохраните свой номер телефона в тайне!
Подключите сервис «Виртуальный номер» и используйте с той же SIM-картой дополнительные номера телефонов!
Сервис «Виртуальный номер» позволяет использовать до трех дополнительных номеров телефонов для входящих и исходящих звонков и SMS-переписки со своего основного номера без необходимости менять SIM-карту или носить с собой несколько телефонов.
В рамках сервиса «Виртуальный номер» вы можете использовать номера категорий «Золотой», «Платиновый» и «Без категории».
Сервис «Виртуальный номер» доступен всем абонентам сети мобильной связи МТС России на всех тарифных планах, за исключением: «МТС Коннект», «Онлайнер», «МТС iPad» и всех модификаций указанных тарифных планов.
Интересное решение -интересный ход (с учетом будущей отмены мобильного рабства)
Нет конечно можно использовать услугу АнтиАон,но во-первых ни один оператор не гарантирует полное инкогнито при подключенной данной услуги,подробности тут
А так же тут
Да и к тому же сама услуга Аон тоже без гарантии
И еще одно замечание -в детализации номер (даже скрытый) будет тоже виден ,если конечно это изначально не был какой то там Skype и т.п.
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Комментарии 14
Прикол-то в чём?
Так что ли?
Вы считаете ЭТО для нормальных людей актуально?
Весь фокус заключается в том-что не нужно иметь телефон на 2-3 симки и при этом иметь более одного номера и в режиме реального времени не переставляя эти самые SIM и не приобретая соответствующее оборудование пользоваться двумя номерами. Вы как то не правильно стали позиционировать данную услугу для клиента,пропуская только через свои потребности.
Как понял, так и позиционировал. Столько лет обходился одной симкой, что не знаю, как под ваше предложение теперь разорваться...
Ну это понятно,да только вы так и не ответили на вопрос выше
З.Ы. взгляните на новость с другого контекста -покупка новой сим (не важно для чего)-это же новая сим,как считайте при уровне проникновения сотовой связи более 100% востребованная услуга на данный момент,или может быть бесполезная фича?
"априори нормальные" люди, типа меня, обходятся одной симкой.
Только не новость это...
Ваше мнение априори считается верным и точным
Ваше мнение априори считается верным и точным
А так же если вам не нужно что-то,то это никому не нужно,а если это кому то нужно,то он не адекватный априори человек
А на вопрос то вы мне так и не ответили,ну дак правильно (ответ смотрите выше)