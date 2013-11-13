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Этот город самый лучший город на земле

13.11.2013 18:48 8 1 538 просмотров
И снова здравствуйте!
Эпиграф
Родина -Россия.
Там, где я рожден,
Там,где я родился,
Там и есть мой дом.
Здесь родные реки,горы и моря
Здесь в России корни -здесь судьба моя.
Малая родина-это место где родился,а я родился я в небольшом горняцком городке-Североуральске,для тех кому интересно,может и в гугле поискать и в Wiki заглянуть. Тут же я хочу рассказать,а в большей степени показать наши достопримечательности.
И сегодня речь пойдет про нашу площадь-площадь Мира.
Наша площадь -тут еще призрак коммунизма бродит памятник Ленину стоит.

А прям на против него -наша гордость -фонтан

Ну и чтобы оценить широту души русской -панорама,где в центре виден наш фонтан,а справа и слева,впрочем об этом ниже

А слева -красивая инсталляция из камня и цветов.

А справа-наша ратуша,но там есть кое-что другое -это капсула времени-послание будущем поколениям smile:)


Ни и под занавес-песня моей любимой рок-группы
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Продолжение следует....

Комментарии 8

Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Симпатичная подборка smile:thumbsup:
А с капсулами времени - беда. Сейчас начинают подходить сроки, их вскрывают... "Здравствуйте, дорогие потомки! Приветствуем вас, живущих при коммунизме..."
Но 2101 год еще далеко, так что возможны варианты smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Вот это правильно!
А то женевы там разные, парижи... У нас у самих есть чем похвалиться!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Это что,у нас еще есть церковь,восстановленная после падения советской власти-как только найду раритетные фотографии,обязательно напишу -что было и что стало,думаю приурочить к какой нибудь дате памятной
К  (shlomo_chavez)
#
Скульптура Ленина без кепки но в пальто smile:vnature:
По идее где-то совсем рядом должен быть поезд или на худой конец броневичок.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Поезд есть-нужно дальше пройти по аллеи smile:D
А вообще хорошо,что вообще не снесли и периодически ремонтируют,нет нынешнему поколению не понять,что за памятник и зачем он стоит,а таким как я рожденным в СССР -это все понятно и логично
З.Ы. как то тут спросил у поколения по младше -почему день 7 ноябрь день великой октябрьской революции-был мгновенный уход в анабиоз с последующим переходом в состояние амебности smile:D
граниT  (граниT)
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А пустынно-то как и чистенько... а тут только выйдешь и уже толпы всюду, да и ещё гадят кругом все кому не лень - давеча иду по улице, а справа газончик и какой-то упырь бац и взял туда выкинул пустую сигаретную пачку, дальше иду и смотрю - пустая бутылка валяется и ещё какой-то мусор. smile:(
Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну так поэтому то и называется пост город сказка город мечта Этот город самый лучший город на земле smile:)
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