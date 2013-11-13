Этот город самый лучший город на земле

Эпиграф
Родина -Россия.
Там, где я рожден,
Там,где я родился,
Там и есть мой дом.
Здесь родные реки,горы и моря
Здесь в России корни -здесь судьба моя.
Малая родина-это место где родился,а я родился я в небольшом горняцком городке-Североуральске,для тех кому интересно,может и в гугле поискать и в Wiki заглянуть. Тут же я хочу рассказать,а в большей степени показать наши достопримечательности.
И сегодня речь пойдет про нашу площадь-площадь Мира.
Наша площадь -тут еще
А прям на против него -наша гордость -фонтан
Ну и чтобы оценить широту души русской -панорама,где в центре виден наш фонтан,а справа и слева,впрочем об этом ниже
А слева -красивая инсталляция из камня и цветов.
А справа-наша ратуша,но там есть кое-что другое -это капсула времени-послание будущем поколениям
Ни и под занавес-песня моей любимой рок-группы
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Продолжение следует....
Комментарии 8
А с капсулами времени - беда. Сейчас начинают подходить сроки, их вскрывают... "Здравствуйте, дорогие потомки! Приветствуем вас, живущих при коммунизме..."
Но 2101 год еще далеко, так что возможны варианты
А то женевы там разные, парижи... У нас у самих есть чем похвалиться!
По идее где-то совсем рядом должен быть поезд или на худой конец броневичок.
А вообще хорошо,что вообще не снесли и периодически ремонтируют,нет нынешнему поколению не понять,что за памятник и зачем он стоит,а таким как я рожденным в СССР -это все понятно и логично
З.Ы. как то тут спросил у поколения по младше -почему день 7 ноябрь день великой октябрьской революции-был мгновенный уход в анабиоз с последующим переходом в состояние амебности
город сказка город мечтаЭтот город самый лучший город на земле