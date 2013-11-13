Этот город самый лучший город на земле

призрак коммунизма бродит

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И снова здравствуйте!ЭпиграфРодина -Россия.Там, где я рожден,Там,где я родился,Там и есть мой дом.Здесь родные реки,горы и моряЗдесь в России корни -здесь судьба моя.Малая родина-это место где родился,а я родился я в небольшом горняцком городке-Североуральске,для тех кому интересно,может и в гугле поискать и в Wiki заглянуть. Тут же я хочу рассказать,а в большей степени показать наши достопримечательности.И сегодня речь пойдет про нашу площадь-площадь Мира.Наша площадь -тут ещепамятник Ленину стоит.А прям на против него -наша гордость -фонтанНу и чтобы оценить широту души русской -панорама,где в центре виден наш фонтан,а справа и слева,впрочем об этом нижеА слева -красивая инсталляция из камня и цветов.А справа-наша ратуша,но там есть кое-что другое -это капсула времени-послание будущем поколениямНи и под занавес-песня моей любимой рок-группыПродолжение следует....