Наличные VS. Кредитная карта VS. POS кредит

И в продолжения темы возврата денег за товар, остановимся более подробно на главном двигатели всей торговли-кредитовании и его разновидности,как POS кредитование или товарный кредит.
И так в наш цивилизованный век за товар можно расплатиться:
Наличкой
Кредитной картой
И взять товар в кредит (POS кредит)..
Подробно остановимся на возврате денег,в случае возврата товара (расторжение договора купли-продажи).
Ну с наличкой то все понятно-оплатил налом-получил обратно все тут и сейчас.
С кредитной картой не много сложнее (опять таки возможен возврат наличкой)
Тут только стоит сделать акцент,что деньги в случае возврата идут столько же сколько в среднем и обычная покупка (т.е.в среднем 3-5 дней),тут все зависит от ТСП (сделают ли они в срок сверку итогов).
Ну и для самых любопытных ряд дополнений Письмо ЦБ РФ http://www.cbr.ru/today/payment_system/P-sys/112-T.pdf
Правила МПС (применительно к MC)
Статья на banki.ru
И компиляция ответов по возвратe на заблокированную карту (и на карту срок действия которой истек)
Ответ на ГЛ МТС банка и Сбербанка
Т.е. и в-первом и во-втором случае от клиента мин.движений.К стати стоит заметить,что в случае оплаты товара КК договор становиться не двухсторонним,а трехсторонним,правда роль банка в данной схеме минимальна.
Роль банка становиться куда более значимая в третий схеме,почему,да потому что кажется что возврат не возможен,только обмен,если кредит не оплачен полностью (именно так меня хотели убедить на ГЛ ЦМС Связной и Евросеть например),а между тем стоит внимательно ознакомиться с законом о защите прав потребителей ст.24 п.5
5. В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, а также возмещается плата за предоставление кредита.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Как видим,нигде в этом статье не сказано о том что в случае не полной оплаты не возможен возврат ден.средств.
Но вот тут-то и начинается самое интересное.
Дело в том,что ст.24 п.5 вносит немого путаницы и может испугать не подготовленного потребителя
Для начала нужно понимать,что продажа товара в кредит сродни безналу (Банк переводит деньги ТСП),второй момент в ст.24 п.5 ничего не говориться о том что дальше то делать потребителю,а сделать нужно гораздо больше,чем случае возврата на карту.
Как выше было отмечено в схеме товарный кредит-договор становиться трехсторонним,однако роль банка совершенно другая.
Давайте более подробно остановимся на этой схеме,на примере банка Хоумк кредит,а для этого обратимся к общим условиям банка.
http://www.homecredit.ru/help/docs/agreements.php раздел потребительский кредит
Цитата
|Товар
Товар – одна или несколько вещей, работ или услуг, приобретенных в Торговой организации. Все вопросы о Товаре (его качество, доставка и прочее) решаются между Вами и Торговой организацией(без участия Банка). Банк не является участником Договора Купли-продажи Товара, который заключен между Вами и Торговой организацией.
Замена/возврат Товара не снимет с Вас обязательства по выполнению условий Договора. Возврат/замену некачественного Товара в Торговой организации Вы осуществляете самостоятельно (без участия Банка) в соответствии с законодательством РФ, правилами торговли и Договором. При возврате Товара или замене его на Товар меньшей/большей стоимости все расчеты между Вами и Торговой организацией происходят через кассу Торговой организации. В случае возврата Товара или обмена его на Товар меньшей стоимости, для получения денег от Торговой организации, Банк рекомендует Вам оформить письменное заявление на перечисление денег от Торговой организации на Ваш Счет на фирменном бланке Банка. При полном/частичном возврате денег на Ваш Счет порядок погашения Задолженности по ПК, включая комиссии (при наличии) и начисленные проценты, не изменяется.
Как видим все логично и просто. Ну вот например на ГЛ Евросети предложили следующий путь решения данной загогулины
Они мне возвращают,то что я уже заплатил в банк+% (логично,об этом написано в ст 24 п.5),а дальше я иду в банк и расторгаю с ними договор (именно расторгаю,а не досрочно гашу )
Было бы смешно,если бы не было так печально -я встречал такой алгоритм в интернете,ну тут собственно без комментариев,оператор предлагает схему при которой банк сам обращается в ТСП,а ТСП переводят оставшиеся деньги в банк и банк в свою очередь сам все делает (досрочно закрывает кредит) -способ больше походит на авантюру,чем призыв к действию.
Казалось бы миссия не выполнима и остается только обмен
Но ни тут то было
Выше я не случайно сравнил POS кредит и КК.
Схема выглядит намного проще,для начало нужно понять -что банк не имеет отношение к договору купли-продажи в части возврата товара,роль банк денежная и не более того (я не случайно привел цитату из общих условий хоум кредита)
Собственно схемы может быть три например:
Схема первая
ТСП возвращает только первоначальный взнос,а сам кредит переводит в банк на р/с клиента,а далее уже сам клиент пишет или не пишет заявление на досрочное погашение. И собственно там уже получает те деньги,что до этого момента оплачивал.
Схема вторая
Или ТСП отдает клиенту первоначальный взнос+платежи в банк (нужна справка из банка),а другую часть переводит на р/с в банк.
Схема третья
Ну и вариант тоже имеет место быть,когда ТСП на руки выдает клиенту всю сумму,а клиент уже сам решает свои дела с банком.
Что касается досрочного погашения,то тут нужно читать условия банка,опять же подробно остановлюсь на Хоум кредите
Цитата
|Вы можете производить частичное досрочное погашение по ПК, письменно сообщив об этом Банку за 10 (десять) дней до окончания текущего Процентного периода и разместив на Счете сумму ЕП и сумму для досрочного погашения части ПК. Частичное досрочное погашение ПК происходит в последний день Процентного периода, в котором от Вас поступило заявление в Банк, при этом уменьшается размер следующих ЕП, а не их количество. Дополнительное соглашение об изменении ЕП не оформляется. Сообщение о новом размере ЕП Банк отправит Вам в следующем за датой частичного досрочного погашения Задолженности по ПК Процентном периоде в виде смс-сообщения на Ваш номер мобильного телефона. Вы можете узнать новый размер ЕП, обратившись в Банк.
Полное досрочное погашение Задолженности по ПК проводится Банком в последний день Процентного периода автоматически. Для этого на Вашем Счете должна быть сумма денег, которой достаточно для погашения всей Задолженности по ПК, включая суммы ПК, процентов, комиссий и неустоек (при наличии). Если у Вас с Банком есть несколько действующих договоров, то Вы должны подать в Банк письменное заявление за 10 (десять) дней до окончания текущего Процентного периода.
Если на день погашения Задолженности по ПК на Счете сумма денег недостаточна для полного досрочного погашения и от Вас не поступило заявление о частичном досрочном погашении по ПК, то Банк будет списывать со Счета ЕП в сроки, установленные Договором, что может привести к образованию просроченной Задолженности по ПК.
Как видим в случае хоум кредита Автоматическое досрочное погашение возможно при наличии двух условий-
Написано заявление на досрочное погашения за 10 дней до окончания Процентного периода (в случае если в данном банке оформлено более одного кредита)
И к дате X ( последний день процентного периода) вся сумму уже есть на счете.
Ну и одного, если оформлен только один кредит (необходимая сумма к дате X)
А иначе
Ну и последнее ТСП,точнее сказать сотрудники могут и не знать данной схемы, в этом случае подается претензия в письменной форме в соответствии со ст.22 ЗоЗПП
Продолжение следует......
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