Наличные VS. Кредитная карта VS. POS кредит

Вы можете производить частичное досрочное погашение по ПК, письменно сообщив об этом Банку за 10 (десять) дней до окончания текущего Процентного периода и разместив на Счете сумму ЕП и сумму для досрочного погашения части ПК. Частичное досрочное погашение ПК происходит в последний день Процентного периода, в котором от Вас поступило заявление в Банк, при этом уменьшается размер следующих ЕП, а не их количество. Дополнительное соглашение об изменении ЕП не оформляется. Сообщение о новом размере ЕП Банк отправит Вам в следующем за датой частичного досрочного погашения Задолженности по ПК Процентном периоде в виде смс-сообщения на Ваш номер мобильного телефона. Вы можете узнать новый размер ЕП, обратившись в Банк.

Полное досрочное погашение Задолженности по ПК проводится Банком в последний день Процентного периода автоматически . Для этого на Вашем Счете должна быть сумма денег, которой достаточно для погашения всей Задолженности по ПК, включая суммы ПК, процентов, комиссий и неустоек (при наличии). Если у Вас с Банком есть несколько действующих договоров, то Вы должны подать в Банк письменное заявление за 10 (десять) дней до окончания текущего Процентного периода.

Если на день погашения Задолженности по ПК на Счете сумма денег недостаточна для полного досрочного погашения и от Вас не поступило заявление о частичном досрочном погашении по ПК, то Банк будет списывать со Счета ЕП в сроки, установленные Договором, что может привести к образованию просроченной Задолженности по ПК.