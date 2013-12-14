Нам не страшен серый волк

Уважаемый Автор! Я раньше работала в банке Хоум кредит и хочу вам сказать вот что: нам, сотрудникам, просто не разрешают выдавать кредиты без страховки! Запрещают под угрозой увольнения, лишают премии, позорят на собраниях. Мы тоже люди и нам жалко клиентов, но себя тоже жалко! Я будучи сотрудницей оформила кредит у коллеги, с которой мы дружили, 70 тысяч без страховки, так ее депремировали на 30 % премии, она потеряла в зарплате раз в 20 больше чем получила за мой кредит. То есть заработала не несколько тысяч как вы думаете, а 300 руб. а потеряла третью часть всей премии за месяц! Я ей свои деньги отдала потому что было стыдно перед ней. Когда я уже не являлась сотрудницей Хома, мы с мужем хотели оформить там еще кредит, у нас обоих идеальная история в этом банке. Процент был 19,9. Мы очень просили девочек без страховки, они мои знакомые, но они просто не могут под угрозой увольнения и штрафов! О чем вы говорите что менеджеры наглые и надо их брать за горло? Да действительно мы ставим негативный комментарий (опьянение, подозрение и т д) даже очень хорошему клиенту, если он грамотный и хочет без страховки, но ЭТО ПРЯМОЕ ТРЕБОВАНИЕ РУКОВОДСТВА! Я вас очень хорошо понимаю, я сама не беру кредит со страховкой потому что не хочу переплачивать эти бешеные деньги, но дело не в наглости и произволе менеджеров, а в политике банка изнутри!