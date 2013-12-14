Нам не страшен серый волк

Страховки,дополнительные гарантии,деньги за введение ссудного счета-так бы и остались бы на совести банков,пытающихся заработать лишнюю копейку с не профильного направления,если бы не роспотребнадзор,который буквально стоит на страже правопорядка,да и ЦБ не отстает,вроде как и дума уже подтягивается с новыми законами (пример перекрыть кислород со страхованием,или принятием закона о потребительском кредитовании),но факт остается фактом.
Страховки были есть и будут,одно дело,когда банки в открытую не заявляют,что выставляют план своим сотрудникам,да и доказать обратное дело сложное.
Вот например показательный комментарий бывшего сотрудника банка хоум кредит
Цитата
|Уважаемый Автор! Я раньше работала в банке Хоум кредит и хочу вам сказать вот что: нам, сотрудникам, просто не разрешают выдавать кредиты без страховки! Запрещают под угрозой увольнения, лишают премии, позорят на собраниях. Мы тоже люди и нам жалко клиентов, но себя тоже жалко! Я будучи сотрудницей оформила кредит у коллеги, с которой мы дружили, 70 тысяч без страховки, так ее депремировали на 30 % премии, она потеряла в зарплате раз в 20 больше чем получила за мой кредит. То есть заработала не несколько тысяч как вы думаете, а 300 руб. а потеряла третью часть всей премии за месяц! Я ей свои деньги отдала потому что было стыдно перед ней. Когда я уже не являлась сотрудницей Хома, мы с мужем хотели оформить там еще кредит, у нас обоих идеальная история в этом банке. Процент был 19,9. Мы очень просили девочек без страховки, они мои знакомые, но они просто не могут под угрозой увольнения и штрафов! О чем вы говорите что менеджеры наглые и надо их брать за горло? Да действительно мы ставим негативный комментарий (опьянение, подозрение и т д) даже очень хорошему клиенту, если он грамотный и хочет без страховки, но ЭТО ПРЯМОЕ ТРЕБОВАНИЕ РУКОВОДСТВА! Я вас очень хорошо понимаю, я сама не беру кредит со страховкой потому что не хочу переплачивать эти бешеные деньги, но дело не в наглости и произволе менеджеров, а в политике банка изнутри!
Все бы ничего и вроде бы и так все ясно-банки навязывают,клиенты соглашаются или не соглашаются,жалуются,банки отвечают,что страховка дело добровольное,и добавляют дежурную фразу что обязательно разберутся с нерадивым сотрудником
Вот такой вот замкнутый круг получается -выход из которого -принятие соответствующих законов.
Однако-такие истории -все похожи как один и похожи они тем,что банк в лице руководителей в открытую не признается в навязывании доп.услуг.
Но вот интересная новость-вроде и не банк,но думаю новость достойная того,чтобы о ней сказать
Чем страховщики оправдали навязывание допуслуг
Собственно только избранные цитаты,без комментариев.....
Цитата
|Президент группы компаний «Росгосстрах» назвал законной и оправданной практику навязывания страховщиками дополнительных услуг клиентам
......
Выступая на встрече с журналистами в Ростове-на-Дону, Хачатуров подчеркнул, что в большинстве российских регионов подобной практики у «Росгосстраха» нет, однако одобрил «самодеятельность» ростовского филиала.
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«Росгосстрах» и прежде обвиняли в навязывании услуг клиентам и злоупотреблении доминирующим положением на региональных рынках.
Ну и не много истории
ФАС подозревает "Росгосстрах" в подлоге
Продолжение следует....
Комментарии 5
Что русскому хорошо, то немцу - смерть
По КК отказ от страховки значительно проще -либо в офисе только,либо еще через КЦ,либо через ДБО. Что касается хомяка,то писал отдельный отзыв http://www.banki.ru/blog/Desperado17/3674.php , в котором делал акцент на FAQ по хомяку,в котором к стати не просто ссылка-как отказаться от страховки,но и целый квест-сравнение,как это например реализовано в др.банках
При этом нужно понимать,что страховка по КК и потребкредиту это разные вещи и причина тому,что в случае потребкредита страховая премия выплачивается сразу же СК,а в случае КК только при наличии задолженности на конец РП,и еще момент (относительно страховки к потребу) -по общей норме ГК РФ страховая премия не подлежит возврату,если иное не предусмотрено договором страхования
Сотрудники банка (в т.ч. и официальные представители) никогда не признаются,что заставляют впаривать,не продавать,а именно впаривают страховки и др. доп.услуги,а тут такое -признания ,хотя это и так известно,но одно дело,когда об просто известно,и когда об этом в открытую говорят официальные представители,подчеркивая " законность и оправданность данной практики" и что не менее важно "одобряют такую самодеятельность"
З.Ы. в следующий раз напишу интересный пост под название грамотный потребитель,думаю интересно будет почитать (Квинтэссенция все та же -доп.услуги и как ее грамотно вернуть,если уметь читать,а не пену пускать и не биться в конвульсиях о пол