Новогоднего всем настроения!Как это забавно было в детстве,пожелал чего-то,написал письмо Деду Морозу,а на утро бах и тебе подарок под елкойЭх сейчас бы опять обратно в детство.Почему бы и нет,подумали IT одной компании и каждый год в HelpDesk стали добавлять соответствующий классификатор,а что(С),но речь пойдет не об этот,а о том,что мое ассоциативное мышление всегда выталкивает из моего подсознания один новогодний анекдот:"На почте видят письмо Деду Морозу.Вскрыли, пишет мальчик:Дорогой Дедешка Мороз моего папу посадили не за что, мама с горя пьет. Мы бедствуем, мерзнем, а мне надо ходить в школу в 1 класс. Пришли мне, пожалуйста, сапожки, шубку, шапку, шарфик и варежки.Прочитали, прослезились. Скинулись всем коллективом и все купили, только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику посылку от Деда Мороза.Через неделю на почте письмо от мальчика. Открывают, читают:Спасибо тебе Дедушка Мороз, все получил, вот только шарфика не было, наверное на почте экспроприировали."С наступающим всех