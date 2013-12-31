Новогоднего всем настроения!
Как это забавно было в детстве,пожелал чего-то,написал письмо Деду Морозу,а на утро бах и тебе подарок под елкой Эх сейчас бы опять обратно в детство.Почему бы и нет,подумали IT одной компании и каждый год в HelpDesk стали добавлять соответствующий классификатор Письмо Деду Морозу ,а что дёшево, надежно и практично! (С) ,но речь пойдет не об этот,а о том,что мое ассоциативное мышление всегда выталкивает из моего подсознания один новогодний анекдот:
"На почте видят письмо Деду Морозу.
Вскрыли, пишет мальчик:
Дорогой Дедешка Мороз моего папу посадили не за что, мама с горя пьет. Мы бедствуем, мерзнем, а мне надо ходить в школу в 1 класс. Пришли мне, пожалуйста, сапожки, шубку, шапку, шарфик и варежки.
Прочитали, прослезились. Скинулись всем коллективом и все купили, только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику посылку от Деда Мороза.
Через неделю на почте письмо от мальчика. Открывают, читают:
Спасибо тебе Дедушка Мороз, все получил, вот только шарфика не было, наверное на почте экспроприировали."
С наступающим всех
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