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Кручу верчу запутать хочу

12.01.2014 18:46 15 3 993 просмотра
Хорошие новости!
Продолжаем разбирать надоедливые страховки от банков. На этот раз речь пойдет о лояльности кредитных организаций к своим клиентам.Речь конечно же пойдет не о той лояльности,что банки вдруг одумались и перестали продавать,втюхивать (нужное подчеркнуть) только им нужный страховой продукт (доп.услуги),а о том как от всего этого отказаться.
Для своего миниобзора я буду упоминать такие банки как: ТКС (тинькофф кредитные системы) Банк Русский Старндарт,Хоум Кредит ну и на закуску Ренессанс кредит. Именно в такой последовательности.
Эпиграф (кривая калька с одного известного высказывания не имеющего ничего общего с темой страхования)
Страхование это одна из худших форм минимизации рисков в случае ухудшения финансового состояния заемщика,но лучше пока что не придумали (С)
Тезисно из того что я уже писал ранее:
Страховки не продают,страховки впаривают и это поддерживается ТОП менеджерами:
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/4592.php (Нам не страшен серый волк)
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/4010.php (Дежавю или зарисовки про добровольную страховку )
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/2461.php ( Ответ на публикацию "Купи слона! Страховка в подарок!")
Теперь более предметно: логично- если страхование не включается в анкету на получение карты ни коем образом-пусть это будет отдельный документ,но что русском хорошо то немцу- смерть smile:D Ну или более приземленно: что не запрещено,то разрешено.
И тут начинается полет фантазий,как бы обойти запрет,с другой стороны а че его обходить то никто же не запрещает пункт о страховки включить в анкету-заявление.
Скажем так обходить можно по разному -пример очень клиентоориентированный и прям таки инноваторский smile:D . Встречайте банк ТКС smile:ura: и замечательное резюме от форумчанина под ником читающий

Долго все пересказывать,если кратко,то даже после отключения услуги и соответствующих галочек в чек-боксе анкеты,услуги оказываются подключены принудительно,ну что тут скажешь инновационный подход smile8)

Тут стоит сделать отступления и акцент на то,что галочка в чек-боксе соответствующего поля означает отказ от доп.услуги,что в принципе правильно.Подобно дела обстоят не только в ТКС,но и например в банке ренессанс.Правда даже этот инновационный подход не дает 100% гарантии отсутствия навязанной услуги в будущем. Есть и другой подход,например в банк хоум кредит необходимо поставить подпись в анкете-заявление в соответствующем поле,если согласен со страховкой,правда и отсутствие последней (подписи) не мешает банку удачно незаметно эти самые страховки подключать,а потом делать удивленные глаза smile:notiam:
Опустим страстное желание заработать на воздухе и сконцентрируемся на возможности отказаться от бесплатного сыра.

И первым в нашем списке будет банк ТКС и его возможность отказаться дистанционно (ну да логично,не в Москву же лететь smile:D ) через ИБ (критерий КЦ не рассматриваем в качестве решающего фактора)

Вторым в нашем списке будет Банк русский стандарт,который тоже позволяет сделать это дистанционно,правда только через мобильный банкинг (ну и КЦ соответственно)

Третьим в нашем списке будет мой любимый хоум кредит,который (скажем ему спасибо и на этом) позволяет отказаться от страховки по телефону.
И почетное четвертое место занимает банк Ренессанс кредит,который не знает иного способа не иначе как поход в банк с целью написания заявления в письменной форме.
Все конец,но продолжение следует......

Комментарии 15

iamvs  (iamvs)
#
Русский стандарт. Два раза втихую подключал страховку, по 49 рублей. Слямзили 98 рублей. Когда банк тырит деньги у вкладчика(у меня дебетовые карты), это, пока еще непривычно. Приличные банки насилуют заемщиков...
При обращении в колл-центр был направлен в отделение. А там всегда очереди... И с какой стати мне куда-то идти вызволять свои деньги. Решил никакие новые карты у них не открывать...
А ТКС оперативно признал свою неправоту и деньги вернул. Хитрюги, конечно...
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
При обращении в колл-центр был направлен в отделение. А там всегда очереди...

Вообще то порядок отключения страховки регламентирован общими условиями по страхования.и в них прописано что можно и нужно smile:!: обращаться в КЦ с целью отключения навязчивого сервиса smile:)
Цитата
А ТКС оперативно признал свою неправоту и деньги вернул. Хитрюги, конечно...

Ну правильно сами подключили,чего хитрить то smile:D
Еще раз прочитайте резюме от форумчанина Читающий smile:D
Это такая фирменная инновационная фишка ТКС,сначала втихую подключить услугу,если клиент заметит отключить,деньги вернуть и извиниться,а че зато рейтинг будет повышен smile:D
Тамара Сашина  (амваш)
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Здравствуйте. Это очень правильное высказывание, что кроме как закрутить и завертеть по другому по ходу у нас работать банки не умеют. Вот моя незамысловатая история. 15.11.2013 года мне срочно понадобились деньги в сумме 230 000 рублей. Ближайшим был ОАО КБ Восточный, что в Великом Новгороде по ул. Мира дом 5, инспектор Назарова Наталья Михайловна быстро и оперативно оформила кредит. Да разговор шел о страховке, но не более того. О том что в мой кредит присоединена сумма в размере 12144 рублей и на них тоже начисляются проценты я узнала 09.12.2013 года, когда пришла погасить частично досрочно кредит в сумме 150000 рублей. Девушка, которая приняла от меня заявление тогда сказала, что это незаконно и предложила написать мне заявление на возврат страховой суммы. Сегодня 15.01.2014 года я пришла в банк, как законопослушный гражданин и при вопросе почему на мое заявление о возврате страховой суммы нет ни ответа ни привета получила ничего не понимающий взгляд сотрудницы (извините в гневе не посмотрела как зовут) она долго копалась в компьютере, куда то ходила консультировалась потом предложила написать мне повторное заявление (я орала как ненормальная, чего не позволяю себе делать наверное от безисходности), потом пришла Назарова Наталья Михайловна и быстро вытащила ответ на мой запрос, при этом она сказала, что нечего возмущаться потому вы же все сами подписали и она говорила мне о страховке. На мой вопрос, почему она не уведомила меня о том что эта страховка дело добровольное. Ответ сначала был один, но вы же подписали и только после моих очень громких на весь банк возмущений она сказала, что да я могла бы отказаться. Очень пожалела, что не включила диктофон. Короче пошла собрала недостающую сумму, уплатила и больше я туда ни ногой, да и во все подобные как (Хоум кредит и прочие) тоже. Имейте совесть господа, да нам порой нужны быстрые деньги, но не снимать же с нас три шкуры. smile:o smile:o smile:o
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
Девушка, которая приняла от меня заявление тогда сказала, что это незаконно и предложила написать мне заявление на возврат страховой суммы.

Что касается страховки к потребкредиту,то тут все намного сложнее,дело в том что по общей норме ГК РФ страховая премия не возвращается,если в договоре не указано иное.
К стати мне известно два банка,в которых страховую премию можно вернуть полностью,но в течении определенного промежутка времени -это сбербанк (в течении 30 дней) и хоум кредит (в течении 21 дня),по второму нужно иметь ввиду не по каждой СК это действует,а только по той,в которой хоум является аффилированным лицом,собственно писал уже заметку по этому поводу Дежавю или зарисовки про добровольную страховку
Татьяна  (Tiagr)
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Я ведь тоже попалась на эту удочку от ТКС. Правда, мне не включили плату за страховку в выписку. Я про это в НР расписала. А Вы, Степан, хороший психолог. Постоянно читаю Ваши статьи в блоге. Впечатляет то, что Вы не просто описываете факты, а рассматриваете всё под призмой психологии. Браво!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Это не удочка это западня smile:D а методы,а что методы,нет у вас методов против Кости Сапрыкина или менее лояльная если пьешь с ворами опасайся за свой кошелек.
Что касается клиентоориентированности ТКС в данном конкретном случае-так это своего рода финт специальный,читай маркетинговый ход,незаметно подключить, потом без шума отключить и в случае чего деньги вернуть,а теперь главный вопрос-сколько клиентов знают,то что я тут описал (порядок отключения)-единицы,сколько этим пользуются-понятно тоже единицы. Фишка ТКС не в том,что они без шума и пыли подключают/отключают,а в том что без шума и пыли деньги возвращают,вроде как признаются и таким вот искусственным способом повышают себе репутацию. Кто то скажет плохо,кто-то скажет хорошо,собственно не важно ТКС использует,то чего другие стремаются,а именно возврат денег,если во-время заметил,а если нет сам виновать и банк тут белый и пушистый и не более того.
noviterra  (noviterra)
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Степан, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что я могу позвонить в банк ТКС, предварительно отключив услугу страхования в ИБ и потребовать, чтобы мне вернули все отчисления, которые уходили банку по этой услуге в течении двух лет, так как кредитной картой платинум пользуюсь уже 2 года?
Mephistophilus  (Desperado17)
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Потребовать то можно,да только не вернут,даже если вы отзыв напишите, по факту это псевдолояльность и не более того,но попробовать можно smile:)
noviterra  (noviterra)
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Благодарю, Степан smile:)
noviterra  (noviterra)
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Степан, Здравствуйте! А если, допустим, я заблокирую кредитную карту банка ТКС (в интернет-банке нашел кнопку "Действия - Заблокировать карту") повлияет ли это на начисление ежемесячных процентов за задолженность по кредиту и будут ли продолжать начисляться проценты? И если повлияет, то будет ли работать интернет-банк при заблокированной карте? Благодарю за ответ!

P.S. Возник такой вопрос, потому как узнал из записи, что заблокировать карту нельзя, но если заблокировать проценты начисляться не будут...
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
повлияет ли это на начисление ежемесячных процентов за задолженность по кредиту и будут ли продолжать начисляться проценты?

Блокировка карты и долг это разные вещи,чего то там рекомендуют мне не понятно, вообще странные вещи говорит,например процент на процент,опять таки в ТКС мне не известно так это или нет,в отличии от банка русский стандарт,где действительно проценты на проценты капают.
Второй момент -что значит заблокировал карту и не выплатил долг,в любом банке пока долг не погасишь плати проценты это правомерная практика,другое дело,что к дате погашение необходимо знать начисленные проценты,а в банках это реализовано может быть по другому,но при этом не должно быть такого,чтобы проценты начислялись на несуществующую задолженность.
noviterra  (noviterra)
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Нет про долг понятное дело, выплачиваю его, просто вот посмотрел это видео и там эта информация, а вдруг за пользование картой что-то начисляется и если ее заблокировать, то взносы уменьшаться за кредит, вот хотелось это прояснить
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
если ее заблокировать, то взносы уменьшаться за кредит,

smile:scratch: если честно не совсем понимаю о чем там была речь,блокировка карты это отказ в авторизации и т.п. вещи,взносы уменьшаются в результате уменьшения основного долга и при отсутствии просрочек.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Цитата
А Вы, Степан, хороший психолог. Постоянно читаю Ваши статьи в блоге. Впечатляет то, что Вы не просто описываете факты, а рассматриваете всё под призмой психологии. Браво!

Я еще только нащупываю почву,писать на форуме это одно,писать в блог это другое.
Формат разный. Изначально завел блог,только потому,что его анонсировали,думал пусть будет,написал -забыл smile:) И вот по истечению двух лет молчания решил,что пора уже не только читать,но и писать-делиться своим взглядом и расширять свой кругозор smile:)
Роман Романов  (Роман34)
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Здравствуйте. Хоум Кредит делает со страховкой как Вы пишите ))))
У них в договоре, мол подпись моя на страховку стоит, а в моём не стоит ))))
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