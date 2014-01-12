Кручу верчу запутать хочу

Хорошие новости!
Продолжаем разбирать надоедливые страховки от банков. На этот раз речь пойдет о лояльности кредитных организаций к своим клиентам.Речь конечно же пойдет не о той лояльности,что банки вдруг одумались и перестали продавать,втюхивать (нужное подчеркнуть) только им нужный страховой продукт (доп.услуги),а о том как от всего этого отказаться.
Для своего миниобзора я буду упоминать такие банки как: ТКС (тинькофф кредитные системы) Банк Русский Старндарт,Хоум Кредит ну и на закуску Ренессанс кредит. Именно в такой последовательности.
Эпиграф (кривая калька с одного известного высказывания не имеющего ничего общего с темой страхования)
Страхование это одна из худших форм минимизации рисков в случае ухудшения финансового состояния заемщика,но лучше пока что не придумали (С)
Тезисно из того что я уже писал ранее:
Страховки не продают,страховки впаривают и это поддерживается ТОП менеджерами:
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/4592.php (Нам не страшен серый волк)
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/4010.php (Дежавю или зарисовки про добровольную страховку )
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/2461.php ( Ответ на публикацию "Купи слона! Страховка в подарок!")
Теперь более предметно: логично- если страхование не включается в анкету на получение карты ни коем образом-пусть это будет отдельный документ,но что русском хорошо то немцу- смерть Ну или более приземленно: что не запрещено,то разрешено.
И тут начинается полет фантазий,как бы обойти запрет,с другой стороны а че его обходить то никто же не запрещает пункт о страховки включить в анкету-заявление.
Скажем так обходить можно по разному -пример очень клиентоориентированный и прям таки инноваторский . Встречайте банк ТКС и замечательное резюме от форумчанина под ником читающий
Долго все пересказывать,если кратко,то даже после отключения услуги и соответствующих галочек в чек-боксе анкеты,услуги оказываются подключены принудительно,ну что тут скажешь инновационный подход
Тут стоит сделать отступления и акцент на то,что галочка в чек-боксе соответствующего поля означает отказ от доп.услуги,что в принципе правильно.Подобно дела обстоят не только в ТКС,но и например в банке ренессанс.Правда даже этот инновационный подход не дает 100% гарантии отсутствия навязанной услуги в будущем. Есть и другой подход,например в банк хоум кредит необходимо поставить подпись в анкете-заявление в соответствующем поле,если согласен со страховкой,правда и отсутствие последней (подписи) не мешает банку удачно незаметно эти самые страховки подключать,а потом делать удивленные глаза
Опустим страстное желание заработать на воздухе и сконцентрируемся на возможности отказаться от бесплатного сыра.
И первым в нашем списке будет банк ТКС и его возможность отказаться дистанционно (ну да логично,не в Москву же лететь ) через ИБ (критерий КЦ не рассматриваем в качестве решающего фактора)
Вторым в нашем списке будет Банк русский стандарт,который тоже позволяет сделать это дистанционно,правда только через мобильный банкинг (ну и КЦ соответственно)
Третьим в нашем списке будет мой любимый хоум кредит,который (скажем ему спасибо и на этом) позволяет отказаться от страховки по телефону.
И почетное четвертое место занимает банк Ренессанс кредит,который не знает иного способа не иначе как поход в банк с целью написания заявления в письменной форме.
Все конец,но продолжение следует......
Комментарии 15
При обращении в колл-центр был направлен в отделение. А там всегда очереди... И с какой стати мне куда-то идти вызволять свои деньги. Решил никакие новые карты у них не открывать...
А ТКС оперативно признал свою неправоту и деньги вернул. Хитрюги, конечно...
Вообще то порядок отключения страховки регламентирован общими условиями по страхования.и в них прописано что можно и нужно обращаться в КЦ с целью отключения навязчивого сервиса
Ну правильно сами подключили,чего хитрить то
Еще раз прочитайте резюме от форумчанина Читающий
Это такая фирменная инновационная фишка ТКС,сначала втихую подключить услугу,если клиент заметит отключить,деньги вернуть и извиниться,а че зато рейтинг будет повышен
Что касается страховки к потребкредиту,то тут все намного сложнее,дело в том что по общей норме ГК РФ страховая премия не возвращается,если в договоре не указано иное.
К стати мне известно два банка,в которых страховую премию можно вернуть полностью,но в течении определенного промежутка времени -это сбербанк (в течении 30 дней) и хоум кредит (в течении 21 дня),по второму нужно иметь ввиду не по каждой СК это действует,а только по той,в которой хоум является аффилированным лицом,собственно писал уже заметку по этому поводу Дежавю или зарисовки про добровольную страховку
Что касается клиентоориентированности ТКС в данном конкретном случае-так это своего рода финт специальный,читай маркетинговый ход,незаметно подключить, потом без шума отключить и в случае чего деньги вернуть,а теперь главный вопрос-сколько клиентов знают,то что я тут описал (порядок отключения)-единицы,сколько этим пользуются-понятно тоже единицы. Фишка ТКС не в том,что они без шума и пыли подключают/отключают,а в том что без шума и пыли деньги возвращают,вроде как признаются и таким вот искусственным способом повышают себе репутацию. Кто то скажет плохо,кто-то скажет хорошо,собственно не важно ТКС использует,то чего другие стремаются,а именно возврат денег,если во-время заметил,а если нет сам виновать и банк тут белый и пушистый и не более того.
P.S. Возник такой вопрос, потому как узнал из записи, что заблокировать карту нельзя, но если заблокировать проценты начисляться не будут...
Блокировка карты и долг это разные вещи,чего то там рекомендуют мне не понятно, вообще странные вещи говорит,например процент на процент,опять таки в ТКС мне не известно так это или нет,в отличии от банка русский стандарт,где действительно проценты на проценты капают.
Второй момент -что значит заблокировал карту и не выплатил долг,в любом банке пока долг не погасишь плати проценты это правомерная практика,другое дело,что к дате погашение необходимо знать начисленные проценты,а в банках это реализовано может быть по другому,но при этом не должно быть такого,чтобы проценты начислялись на несуществующую задолженность.
если честно не совсем понимаю о чем там была речь,блокировка карты это отказ в авторизации и т.п. вещи,взносы уменьшаются в результате уменьшения основного долга и при отсутствии просрочек.
Я еще только нащупываю почву,писать на форуме это одно,писать в блог это другое.
Формат разный. Изначально завел блог,только потому,что его анонсировали,думал пусть будет,написал -забыл И вот по истечению двух лет молчания решил,что пора уже не только читать,но и писать-делиться своим взглядом и расширять свой кругозор
У них в договоре, мол подпись моя на страховку стоит, а в моём не стоит ))))