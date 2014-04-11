А давайте лучше сколотим аэроплан и улетим из того колхоза к ядреной матери!

Эх за что боролись,на то и напоролись
Подумал я ,прочитав "давным давно" очень интересную и увлекательную инициативу от наших думцев.
Долги за коммуналку испортят россиянам кредитную историю
-Ну да данная инициатива вещь отличная и как говорил классик в человеке все должно быть прекрасно.
-Ну да,если человек не дисциплинирован в оплате штрафов,коммуналки то это конечно потенциальный дефолтник-логично.НО
Тут сделаем небольшую паузу и экскурс к моему бессознательному
Как-то так благополучно я забыл про эту статью. а тут как то давеча посмотрел один сюжет,в котором было упоминание про данную инициативу И тут то мое подсознание опять нарисовало мрачную картину наших недозаконов
Объясню по-порядку:
оплата сотовой связи (долгов,при чем не обязательно своих)
Во-первых фрод при оформлении сим карт- я думаю излишне говорить,что ПД гуляют в сети,да и вообще не обязательно только там брать персональные данные
Во-вторых,есть такая фишка у операторов,как требовать деньги за не оказанную услугу,кто-то пропустит и кто-то заплатит,а кто-то и претензию грамотную составит.Выводы делать вам.
Коммунальные услуги; очень яркий и показательный пример в нашем уездном городе,в котором уже около полугода идут ожесточенные коммунальные войны: часть жителей получают по две (или даже по три) квитанции-люди просто отказываются платить и ни администрация,ни прокуратура не может навести порядок.
Штрафы (не только ГИБДД) и др.подобные платежи в бюджеты разных уровней,ну это наше все,мало того,что факт оплаты в виде платежного документа предъявлять то не нужно,дак они еще и могут не дойти вообще есть классная система ГИС ГМП (кому надо то нагуглит), и действует на бумаге давно,да только не работает в полную силу,уж такая наша инертная бюджетная система.
Ах да при чем тут аэроплан,да при том,что вся это ситуация с недозаконами напоминает один отличный советский анекдот
"Председатель колхоза:
- Район выделил нам фанеру, что будем делать: латать дыры в
свинарнике или чинить крышу в коровнике?
Собрание долго думает, вдруг встает дед:
- А давайте лучше сколотим аэроплан и улетим из того колхоза к
ядреной матери!"
Все! Всем прекрасного настроения и до скорых встреч!
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