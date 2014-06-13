Картинка дня

Проходя мимо очередного рекламного плаката ,не мог оставить без внимания и решил запечатлеть на память,что кредит бывает под 0%.
Конечно же самое интересно внизу
Собственно тут все понятно % начинают капать на следующий день ,после выдачи кредита,что не является изобретением,но зато как красиво и революционно выглядит
Собственно делать акцент на очевидные вещи -это новый тренд,а то ведь начинаешь уставать от рекламного спама, а тут такое.
А вообще двойственная ситуация получилась,с одной стороны реклама,с другой бесплатное повышение фин.грамотности (на тот случай если кто-то задумается,от куда такая щедрость )
Комментарии 5
И займу действительно бывает без процентным.
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:
договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками. (ст.809 ГК РФ)
Ну м/д физиками это м/д физиками,а тут м/д физиком и юриком.
Так можно написать любую лабуду, а снизу приписать что это шутка.
Такой кретив возможен только у нас...