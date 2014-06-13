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Картинка дня

13.06.2014 15:56 5 1 598 просмотров
Проходя мимо очередного рекламного плаката smile:idea: ,не мог оставить без внимания и решил запечатлеть на память,что кредит бывает под 0%.

Конечно же самое интересно внизу smile:)

Собственно тут все понятно % начинают капать на следующий день ,после выдачи кредита,что не является изобретением,но зато как красиво и революционно выглядит smile:D
Собственно делать акцент на очевидные вещи -это новый тренд,а то ведь начинаешь уставать от рекламного спама, а тут такое.
А вообще двойственная ситуация получилась,с одной стороны реклама,с другой бесплатное повышение фин.грамотности (на тот случай если кто-то задумается,от куда такая щедрость smile:wikigo: )

Комментарии 5

Яна Белогорская  (Yanusha)
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Это отличный маркетинговый ход! Вы же обратили на эту рекламу внимание! А дальше начинается работа менеджеров по удержанию заинтересованного клиента.
И займу действительно бывает без процентным.
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:
договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками. (ст.809 ГК РФ)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Конечно же обратил в т.ч. и на мелкий шрифт.
Ну м/д физиками это м/д физиками,а тут м/д физиком и юриком.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
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Конечно автору этого плаката надо посоветовать что бы не останавливался и следующий плакат был бы не с нулевой, а с отрицательной ставкой по кредиту.
Edvard  (Snouden)
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Если слышен денег шелест, значит лох пошел на нерест... smile:)
Так можно написать любую лабуду, а снизу приписать что это шутка.
Такой кретив возможен только у нас...
Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну от чего же,вы еще импортный креатив не видели smile:D
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