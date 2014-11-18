Просто так

........Недавняя дискуссия о важности и возможности говорить спасибо нажатием соответствующей кнопки под сообщением. натолкнуло меня на такую маленькую зарисовку на эту тему-своего рода видео ответ (читай послание) таким пользователям . Такого рода дискуссии, кстати ,возникает на любом форуме,где есть репутация (читай возможность сказать некое виртуальное спасибо), .....
"Твори добро на всей Земле,
Твори добро другим во благо
Не за красивое "спасибо"
Услышавшего тебя рядом."
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