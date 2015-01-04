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Загадки Зелёного Слона

03.01.2015 18:07 36 21 263 просмотра
Хорошие новости! (с)
Пока вся страна застыла в ожидании smile:magic: ,а курс валют заморожен до 12.01,а магазины судорожно переписывают ценники каждый день,подтверждая одну известную истину кому война,а кому мать родна,попытаюсь систематизировать,то что это время накопилось.
И так продолжаем делиться полезными наблюдениями за КК. На этот раз,как не сложно догадаться,речь пойдет по КК Сбербанка,а именно про их премиальные карты из серии Visa и MasterСard Gold,ранее данные карты были привлекательны ставкой 17,9% годовых и тарифным планом под названием ТП-1 (стр. 42 Сборник тарифов по кредитным картам), на данный момент это ТП-1К (стр. 10 Сборник тарифов по кредитным картам) со ставкой 25,9% годовых.
http://www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/person/bank_cards/credit/universal/mp/

Давайте по порядку:
Выдают ее ,например, тем,у кого есть зарплатный проект в данном банке -ч/з 1-2 месяца после зачисления зарплаты.
Во-первых у нее бесплатное SMS обслуживание (ПОЛНЫЙ ПАКЕТ), в связи с ее статусом кредитностью.
http://www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/person/dist_services/inner_mbank/ раздел Тарифы
Но не это самое главное,а то,что можно на остальных сделать тоже SMS уведомление бесплатным,для этого нужно всего-навсего позвонить в КЦ (придется пройти усиленную идентификацию) с просьбой сделать корректировку (это ключевое слово) и подключить золотую в качестве и платежной и информационной,а остальные только информационными..
...
Кстати,тут стоит сделать небольшое и очень важное отступление,и акцентировать момент на таком важном явлении как 3d secure. Дело в том,что на форуме,встречаются сообщения о том,что для корректной работы необходимо полный (читай платный) пакет SMS обслуживания-это не так, необходимо и достаточно эконом пакета (читай бесплатного).
....
Во-вторых грейс у сбера честный:
кратко это означает что необходимо и достаточно погасить отчетную сумму до даты уплаты мин.платежа.
Кстати инфа,как правильно пользоваться грейсом есть на сайте сбера http://www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/person/bank_cards/credit/universal/mp/ называется Как пользоваться кредитной картой
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Выписка должна приходить на e-mail бесплатно (если в отделении не накосячили),в противном случае можно самостоятельно заказать ч/з ИБ.

Собственно там все наглядно и понятно: погасить сумму из строчки СУММА ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ до даты,указанной в строчки ДАТА ПЛАТЕЖА, при этом в течении платежного периода можно гасить и тратить и опять гасить т.е. нет необходимости гасить сразу же, можно и частями, smile:!: главное выполнить условие выше smile:!:
Любопытно другое,а именно следующее-отчетную сумму необходимо узнавать из выписки и только из нее т.к. аналогичная строчка в ИБ очень и очень сильно путает,вроде как называется Общая задолженность на дату формирования отчета,однако имеет тенденцию изменяться , в случае совершения трат в следующем РП (после формирования отчета).
Однако,кое-что полезное все же можно извлечь из ИБ (ну кроме того,что кое-что полезное не увидеть)-это возможность проследить условия выполнения грейс (как я выше заметил строчка Общая задолженность на дату формирования отчета очень даже сильно путает).
Дело в том,что в ИБ присутствует Дата платежа: (окончание льготного периода),так вот это дата вкупе со строчкой Обязательный платеж имеют одно любопытное свойство,а именно они исчезают в случае внесения СУММА ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ до даты,указанной в строчки ДАТА ПЛАТЕЖА.
Теперь подробно остановимся на дате формирования отчета-она есть в конверте и по моим скромным наблюдениям величина вычисляемая т.к. ровна дате подачи заяви минус один день или дате открытия р/с ( эту дату к стати можно увидеть в ИБ) минус один день, и вроде как даже присутствует в ИБ в корректной форме.
В-третьих давайте более подробно остановимся на двух таких любопытных явлениях как продолжительность платежного периода и его окончания в выходной/праздничный день.
С продолжительностью тут вообще история интересная,вроде как из описания грейса http://www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/person/bank_cards/credit/graceperiod/ следует,что платежный период 20 дней,однако на практике (из выписки) следует,что длиться он аж 21 день smile:jokingly: т.е. если дата отчета у вас 1 число,до дата платежа будет стоять 22 число.
А вот с выходным/праздничным -тут у сбера особая история-хотя как особая обычная такая рядовая ситуация. Дело в том,что если последний день грейса падает на выходной/праздничный,то переноситься на следующий рабочий. Праздничный он всегда праздничный,а вот выходной выходному рознь (кому интересно может почитать тут http://www.44-online.ru/load/sroki_po_zakonu_o_kontraktnoj_sisteme_i_gk_rf/1-1-0-32 ) таким образом не удивляемся,если у вас в отчета суббота никуда не будет перенесена,потому что это суббота smile:)
В-четвертых ч/з отделение банка можно установить следующие расходные лимиты :
3.17 Для осуществления контроля за расходованием средств по Карте (в т.ч. дополнительным) Клиент может подать письменное заявление в Банк по месту ведения Счета Карты для установления следующих лимитов и ограничений:
- лимит на получение наличных денежных средств по Карте (Картам) в течение месяца;
- лимит на совершение операций в торговой/сервисной сети по Карте (Картам) в течение
месяца;
- общий лимит на совершение операций по Карте (Картам) в течение месяца;
- страны, разрешенные для совершения операций по Карте (допускается факсимильное или устное сообщение в Службу помощи Банка по телефонам, указанным в Памятке Держателя).
А увидеть их (лимит на получение наличных денежных средств по Карте (Картам) в течение месяца; лимит на совершение операций в торговой/сервисной сети по Карте (Картам) в течение месяца; общий лимит на совершение операций по Карте (Картам) в течение месяца; ) можно будет в разделе Информация по карте кнопка Печать
Ну вот, вроде все рассказал. До новых встреч. smile:drink:

Комментарии 36

mr_simm  (mr_simm)
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Цитата
В-четвертых ч/з отделение банка можно установить следующие расходные лимиты
Трижды устанавливал – в итоге плюнул и отключил.
Как-то криво он у них работает, не так, как на подписываемом бланке написано, ну и попытки выставить лимит ТОЛЬКО на снятие нала – не удавались – только на снятие нала+общий лимит – в итоге потратить в месяц более общего лимита (а выставить его более КЛ – нельзя) – невозможно.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну да вполне возможно: в моем случае Управляющая глянула в программе и увидела такую возможность-правда лимит на снятие в 1 рубль не получилось установить,только 2 рубля на снятие. smile:) остальные лимиты нормально выставились. Видать от отделения зависит Сбер он такой smile:D
mr_simm  (mr_simm)
#
Вроде и в ноль, и в рубль, и в 10 ставили – всё равно не давало установить неопределённый общий лимит – только в пределах КЛ.
Ну и вроде как оно только от MCC 6011 спасает? Остальные, к нему приравненные (в плане комиссий и/или вылета из грейса) – всё равно в пролёте?
kota  (kota5)
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Как давно вы устанавливали лимиты в 2 руб?
Сегодня в банке отказались это делать.
Со ссылкой-- нам не позволяет программа.
Mephistophilus  (Desperado17)
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А какую цифры они могут поставить,чтобы в банкомате не возможно было бы снять smile:?:
kota  (kota5)
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Никакую. Говорит( операционист), что совсем не может этого сделать. При мне звонила консультироваться.
Может со временем что то изменилось????
Есть свежий опыт??
Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну тогда видать претензию писать т.к. это возможность регламентирована соответствующими документами сбера.
kota  (kota5)
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Они действующие? На данный момент.
kota  (kota5)
#
Спасибо. Зайду на днях, с аргументами.
Напишу потом, что получится. smile:yep:
kota  (kota5)
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Получилось. Но оч тяжко. Никто не умеет, не знает. И первый раз сделали не верно. Атас.. работает сбер
Спасибо за помощь!!!
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Вроде и в ноль, и в рубль, и в 10 ставили – всё равно не давало установить неопределённый общий лимит – только в пределах КЛ.


Цитата
Ну и вроде как оно только от MCC 6011 спасает? Остальные, к нему приравненные (в плане комиссий и/или вылета из грейса) – всё равно в пролёте?

smile:yep: smile:(
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Кирилл smile:gramercy: за полезный комментарий,но я преследовал немного другую цель. При этом у себя да отключил данную фишку smile:)
bayad  (bayad)
#
Возможно с точки зрения систематизации было бы уместно упомянуть о наличии/отсутствии страховок, возможностям по переводам с карты на карту, программам лояльности и/или cash back, операциям, нарушающим ЛП, комиссиям по снятию кредитных/собственных средств, размере КЛ (например, в зависимости от зарплаты).
Mephistophilus  (Desperado17)
#
smile:gramercy: за предложение,думаю это будет тема для следующей заметки про Сбер smile:)
Lizard 0808  (Lizard 0808)
#
Мне приходит СМС с суммой общей задолженности и датой оплаты, в СБОЛ действительно легко запутаться , выписку никогда не заказывал.
Северо - Западный банк.
werka  (werka)
#
Цитата
А вот с выходным/праздничным -тут у сбера особая история-хотя как особая обычная такая рядовая ситуация. Дело в том,что если последний день грейса падает на выходной/праздничный,то переноситься на следующий рабочий.

Обычно, выписка 7-го, но в марте почему-то перенесли на 6 число.

Цитата
Как давно вы устанавливали лимиты в 2 руб?
Сегодня в банке отказались это делать.

Я в начале прошлого года ставила. Ноль или 1 рубль не давало. Именно 2 рубля. Но летом заходила в отделение в центре Москвы, там поменяли программу у них. Полностью другой интерфейс. Сказали, что могут и ноль установить. Учитывая необъятность слона, вероятность абсолютно аналогичного ПО во всех регионах стремиться к нулю. Это надо учитывать. Но если имеется пункт о лимите, значит должна быть возможность его (лимит) установить. НО эта возможность реализована только для кредитных карт.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Обычно, выписка 7-го, но в марте почему-то перенесли на 6 число.

smile:scratch: а при чем тут выписка,когда речь шла про окончания грейса smile:?:
Павел Киров  (pvl22)
#
Подскажите, если сделать голд карту платёжной и информационной, а другие карты - информационными, то платить то с них получится в магазинах, в оффлайне? Или платёжной будет только одна голд-карта кредитная?
Спасибо!
Mephistophilus  (Desperado17)
#
платить получиться. Статус "платежная" означает,что с этой карты будет списание за услугу SMS обслуживание.
Денис  (pds11)
#
на днях получил новую карту (visa gold), т.к. первые три года использования уже прошли и ее надо было менять, так вот, по новой карте годовое обслуживание бесплатное и ставка 17,9%, чего, уже, наверное не встретишь, т.е. тарифный план так и остался ТП-1 smile:)
Дмитрий  (che_N13)
#
Отличия между КК Виза голд и МастерКард голд не планируете раскрыть для осознанного выбора или такого выбора не предоставляется... что дали, то дали!?
Роман Романов  (Роман34)
#
Как узнать, какой у меня тп на виза голд Сбербанка, без обращения в банк .
Андрей  (Leon1)
#
Цитата
Mephistophilus пишет:
MS уведомление бесплатным,для этого нужно всего-навсего позвонить в КЦ (придется пройти усиленную идентификацию) с просьбой сделать корректировку (это ключевое слово) и подключить золотую в качестве и платежной и информационной,а остальные только информационными..

В этом варианте, какой пакет мобильного банка должен быть подключен на информационных картах? То, что на Золотой КК должен быть подключен полный, понятно. Как быть с остальными где полный пакет МБ не бесплатный?
Mephistophilus  (Desperado17)
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В сболе так и будет написано информационные -это у них статус будет такой
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